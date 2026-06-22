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Europa & Lumea

Germania pregătește o reformă majoră a sistemului de pensii – prevederile. Vârsta de pensionare ar putea urca la 70 de ani

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De Iulian Soare

22 iunie, 2026

Germania pregătește o reformă majoră a sistemului de pensii, cu o posibilă creştere graduală a vârstei de pensionare, până la 70 de ani, şi înfiinţarea unui fond public de investiţii pentru susţinerea pensiilor viitoare, pe modelul suedez, relatează Reuters.

Măsurile decise vor fi prezentate marți, de cancelarul Friedrich Merz.

Reforma a fost elaborată în contextul îmbătrânirii populaţiei şi al presiunilor tot mai mari exerciatate de sistemul public de pensii asupra bugetului celei mai mari economii europene.


Propunerile Comisiei de reformă:

  • Majorarea treptată a vârstei de pensionare o dată la fiecare zece ani, în funcţie de creşterea speranţei de viaţă. Conform calculelor actuale, pragul ar urma să ajungă la 70 de ani în anul 2092. În prezent, legislaţia germană prevede creşterea graduală a vârstei standard de pensionare la 67 de ani până la începutul anilor 2030.

  • Eliminarea posibilităţii de pensionare anticipată fără penalizări de la vârsta de 63 de ani, o opţiune folosită în prezent de mulţi angajaţi cu vechime mare în muncă.

  • Înfiinţarea unui fond naţional de pensii inspirat de modelul suedez. În cadrul acestuia, contribuţiile plătite de angajaţi şi angajatori ar urma să fie investite în active financiare, iar randamentele obţinute să contribuie la plata pensiilor viitoare. Scopul principal al fondului ar fi stabilizarea nivelului pensiilor şi chiar creşterea acestora după anul 2040, într-un moment în care numărul pensionarilor va continua să crească, iar populaţia activă va fi tot mai redusă.


Reforma pensiilor reprezintă una dintre cele mai sensibile teme politice din Germania. Sistemul actual este finanţat în principal prin contribuţiile persoanelor active, însă raportul dintre angajaţi şi pensionari se deteriorează constant din cauza natalităţii scăzute şi a creşterii speranţei de viaţă.

Economiştii avertizează de mai mulţi ani că, fără reforme, costurile cu pensiile vor pune o presiune tot mai mare asupra bugetului federal şi asupra generaţiilor viitoare de contribuabili.

(Citește și: ”Video / Ești tânăr? Cine, cu ce și cum îți va plăti pensia? / Radu Crăciun, vicepreședinte al Asociației Administratorilor Independenți”)

(Citește și: Reformă a pensiilor în Germania – stimulente pentru anii munciți peste vârsta de pensionare – Cum își ajustează statele UE sistemele)

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