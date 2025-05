Germania trece la pragmatism în politica sa energetică și sprijină clasificarea energiei nucleare drept sustenabilă

Ministrul german al economiei Katherina Reiche (foto), a anunțat joi, la Bruxelles, o schimbare majoră în politica energetică a celei mai mari economii europene, scrie publicația germană Table.media.

Potrivit ministrului federal al economiei, Katherina Reiche (CDU), Germania va oferi sprijin ca energia nucleară să fie tratată ca o tehnologie verde la nivelul UE.

Sub noul guvern Merz, Germania nu se mai opune Franței și altor state membre care ani de zile vor să clasifice energia nucleară drept sustenabilă, pe același palier cu celelalte tehnologii de energie regenerabilă.

Reiche a declarat joi, în marja Consiliului Competitivitate al UE, că s-a convenit ca energiile cu emisii reduse de CO₂ și cele fără CO₂ să aibă prioritate. Termenul „energii cu emisii reduse de carbon” este considerat un sinonim pentru energia nucleară.

Reiche spune că e deschisă față de tehnologii și dispusă să fie incomodă

Oficialul german a spus că vrea să fie „deschisă față de toate tehnologiile și, la nevoie, incomodă”.

Poziția Germaniei pare să vizeze și cercetarea, aici fiind vizate inclusiv reactoarele modulare de dimensiuni mici (SMR). Cu toate acestea, Germania nu pare că își va reconsidera propriile centrale nucleare, din care ultimele au fost închise în aprilie 2023.

Totodată, Reiche a anunțat recent măsuri de reducere a prețului la energie electrică, taxa pe electricitate urmând să fie redusă la minimul permis la nivelul UE.

În plus, ministerul ei analizează în ce măsură poate prelua statul o parte din costurile din tarifele de rețea pentru consumatori. Totodată, ministerul Economiei din Germania are în pregătire o nouă schemă de sprijin pentru marile companii din industria germană, potrivit Handelsblatt, schemă ce are nevoie de aprobarea Comisiei.

20 GW în capacități noi pe gaz până în 2030

Reiche vrea să aducă rapid capacități energetice sigure pe piața de electricitate și să ceară Comisiei Europene aprobarea pentru licitații destinate unor noi centrale pe gaz.

Obiectivul de a instala până în 2030 o capacitate de 20 GW este, spune ea, „mai mult decât optimist”.

„Trebuie totuși să reușim primul val. Ne bazăm nu doar pe protecția climei, ci și pe siguranța aprovizionării”, a afirmat ea.

Dacă prețurile la electricitate vor fluctua excesiv, Reiche a anunțat deschidere pentru introducerea pe piață a centralelor pe cărbune aflate în rezervă.

Investițiile în energie regenerabilă vor continua și ele, dar este nevoie de o „sincronizare cu extinderea rețelelor”

În plus, ea a transmis partenerilor de coaliție din Germania că se va opune oricărei propuneri care ar aduce birocrație suplimentară sau noi poveri pentru companii.

„Economie de piață înseamnă curaj, spirit antreprenorial și asumarea responsabilității. Da, avem nevoie de ghidaj, dar nu de micro-reglementare”, a spus Reiche.

Notificarea detașărilor lucrătorilor în alt stat UE ar putea deveni mai simplă

În Consiliul pentru Competitivitate de joi s-a ajuns totodată la un consens pentru o liberalizare a pieței muncii intra-comunitară. Astfel, în Consiliului de Competitivitate s-a ajuns la o majoritate în favoarea unui portal digital central de notificare destinat firmelor prestatoare de servicii.

Acordul asupra acestei direcții generale a fost posibil după ce Franța, la insistențele Germaniei, a renunțat la opoziția sa în față propunerii.

***