Germania – Stimulul fiscal a intrat în sfârșit în economie: creștere masivă a comenzilor interne produsă de reînarmare – Zonele de creștere și de scădere

Industria germană a fost asaltată cu comenzi în finalul lui 2025, pe măsură ce stimulul fiscal reprezentat de majorarea cheltuielilor cu apărarea a intrat în sfârșit în economie, reiese din datele Destatis, biroul de statistică german. În același timp, un semnal pozitiv pare să fi fost transmis de acordurile comerciale anunțate recent de UE, cu Mercosur și India.

Comenzile noi reale (ajustate cu prețurile) din industria prelucrătoare au crescut cu 7,8% în decembrie 2025 față de luna precedentă, după ajustarea sezonieră și calendaristică, potrivit datelor provizorii ale Oficiului Federal de Statistică (Destatis).

Excluzând comenzile de mari dimensiuni, comenzile noi au fost cu doar 0,9% mai mari decât în luna precedentă.

Creștere masivă a comenzilor interne

Cel mai mare impact impact pozitiv a venit din comenzile interne, care au crescut cu 10,7%. Comenzile externe au crescut cu 5,6% în decembrie 2025, în condițiile în care comenzile din zona euro au scăzut cu 0,6%, iar cele din afara zonei euro au crescut cu 9,7% – cel mai mare impact din creșterea comenzilor din SUA (+7%).

Compararea pe date trimestriale, mai puțin volatilă datorită faptului că vorbim de trei luni consecutive, arată că comenzile noi au fost cu 9,5% mai mari în trimestrul IV 2025 față de trimestrul III.

Fără comenzile de mari dimensiuni, creșterea a fost de 2,5% în aceeași perioadă.

Comenzile domestice de armament și muniție a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii cel puțin 20 de ani (vezi grafic mai sus).

Merită reținut că guvernul Merz nu a început efectiv să cheltuiască cu mult mai mult decât foarte târziu în 2025 (vezi grafic mai jos).

Debut decisiv sau un nou start-fals? Sectoarele cu cele mai multe comenzi

În același timp, comenzile noi din noiembrie 2025 au crescut cu 5,7% față de octombrie 2025.

Evoluția pozitivă a comenzilor noi în decembrie 2025 se datorează în principal creșterii semnificative din industria produselor metalice fabricate (+30,2% față de luna precedentă, ajustat sezonier și calendaristic) și majorării considerabile din producția de mașini și echipamente (+11,5%), un sector cu rol important în economie.

Mai multe unități din aceste două ramuri au raportat comenzi mari.

Creșterile din producția de echipamente electrice (+9,8%) și din fabricarea produselor informatice, electronice și optice (+5,7%) au contribuit, de asemenea, pozitiv la rezultatul general.

Sectorul auto e tot sub presiune. Celelalte zone de creștere și scădere

În schimb, comenzile noi au scăzut cu 6,3% în industria auto.

În sectorul altor echipamente de transport (avioane, nave, trenuri, vehicule militare), comenzile noi au scăzut cu 18,7% față de nivelul ridicat din luna precedentă, deși și aici au fost înregistrate comenzi mari.

Comenzile noi pentru bunuri de capital au crescut cu 10,5% în decembrie 2025 față de luna precedentă.

În sectorul bunurilor intermediare, comenzile au crescut cu 5,7%, în timp ce producătorii de bunuri de consum au înregistrat o scădere de 5,3%.

Semne bune și din SUA: Transporturile rutiere de mărfuri au crescut puternic

Semne pozitive au apărut în ultimele săptămâni și în SUA, volumele de transport rutier continuând să crească puternic spre finalul săptămânii trecute și ajungând la cele mai ridicate niveluri din octombrie 2022.

”Este o piață a transportului de marfă remarcabilă, fără semne de încetinire. (…) Industria prelucrătoare își revine”, comentează datele din SUA Craig Fuller, fondatorul portalului de market-intelligence FreightWaves, într-o postare pe platforma X.

Ziua de vineri, 6 februarie, a marcat prima dată când indicele bursier Dow Jones a depășit pragul de 50.000 de puncte

