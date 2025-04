Germania lui Merz, „back on track”: Acord pe coaliția de guvernare – promisiuni de reforme, investiții și revigorarea UE

După 45 de zile de negocieri, blocul conservator CDU/CSU și social-democrații de la Berlin au ajuns, miercuri, la un acord pentru formarea unui guvern de coaliție. Negocierile au fost urgentate de provocările interne și externe, care au culminat cu tarifele impuse UE de președintele american Donald Trump. Creștin-democratul Friedrich Merz urmează să fie ales cancelar de Parlament în jurul datei de 7 mai.

Friedrich Merz a fost cel care a anunțat, ieri, acordul cu social-democrații, precizând că noua coaliție se va axa pe investiiții și reforme, pentru a crește competitivatea, potrivit Deutsche Welle.

Încă de la începutul săptămânii, Merz avertizase că tarifele impuse de Donald Trump și efectul lor devastator asupra pieței bursiere germane subliniază necesitatea reducerii impozitelor și a dereglementării.

„Situația de pe piețele internaționale de acțiuni și obligațiuni este dramatică și amenință să se înrăutățească. Este mai important ca niciodată ca Germania să își restabilească competitivitatea”, a spus viitorul cancelar.

În discursul său de miercuri, viitorul cancelar a apărat decizia de relaxare a „frânei datoriei”, ceea ce va permite majorarea cheltuielilor pentru apărare și elaborarea unui pachet de măsuri pentru infrastructură și protecția mediului, în valoare de 500 de miliarde de dolari.

Acordul de coaliție este „un semnal clar” pentru partenerii europeni că Germania va avea un guvern „puternic și eficient”, a subliniat Friedrich Merz.

Mesaj pentru Donald Trump

Întrebat de jurnaliști ce mesaj are pentru Donald Trump, Friedrich Merz a răspuns în engleză: „The key message is: Germany is back on track” („Mesajul-cheie este: Germania a revenit pe drumul cel bun”).

„Germania își va îndeplini obligațiile în materie de apărare, iar Germania este dispusă să își consolideze competitivitatea. Și nu este vorba doar de Germania; este vorba de Europa, de Uniunea Europeană, iar Germania va fi din nou un partener foarte puternic în cadrul Uniunii Europene și vom duce Uniunea Europeană mai departe”, a dat asigurări viitorul lider de la Berlin.

Măsuri pentru combaterea imigrației ilegale

În ceea ce privește imigrația, acordul de coaliție afirmă că Germania „este și va rămâne” o țară cosmopolită, dar trebuie să combată eficient imigrația ilegală.

Presiunile interne în acest sens sunt mari. Formaţiunea de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) s-a clasat pe primul loc în ultimul sondaj Ipsos privind intenţiile de vot în Germania, cu 25%, cu un punct înaintea câştigătorilor alegerilor, CDU/CSU, cotaţi cu 24%. Social-democraţii sunt pe locul al treilea, cu 15%, iar Verzii şi Stânga, cu 11%.

În acest context, coaliția de la Berlin va menține controalele la frontierele germane și va încerca să înăsprească normele privind azilul. Partidele de guvernământ se angajează să accelereze îndepărtarea persoanelor a căror cerere de azil a fost respinsă sau care au comis infracțiuni grave.

