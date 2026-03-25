Germania își consolidează prezența navală în Atlanticul de Nord

De Iulian Soare

25 martie, 2026

Germania își consolidează prezența navală în Atlanticul de Nord pentru a-și sprijini aliații, a declarat marți ministrul german al apărării, Boris Pistorius (foto), aflat într-o vizită sale în Singapore, relatează dpa, preluată de Agerpres.

După ce Marea Britanie a trimis distrugătorul HMS Dragon în Mediterană, fregata germană Sachsen va fi desfășurată ca navă amiral a forței operative permanente a NATO, a adăugat Boris Pistorius.

Oficialul german a declarat că a discutat acest aspect cu omologul său britanic, John Healey.


În plus, Marina germană va trimite o altă fregată, Brandenburg, în Atlanticul de Nord, ca răspuns la activitățile militare ale Rusiei în regiune, deși nu au fost furnizate detalii oficiale în acest sens.

Marea Britanie a desfășurat HMS Dragon în estul Mediteranei ca urmare a situației provocate de războiul israeliano-american împotriva Iranului.

În urma unui atac cu drone asupra unei baze britanice din Cipru, Marea Britanie și Franța și-au consolidat prezența în regiune.

Etichete: , , , , ,

