Germania înăsprește lupta împotriva evaziunii fiscale și a spălării banilor: plan cu 26 de măsuri, 1.500 de noi posturi și pedepse de până la 15 ani de închisoare

Guvernul federal german pregătește un amplu pachet de măsuri pentru combaterea fraudei fiscale, a spălării banilor și a bunurilor dobândite ilegal, în contextul presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice, transmite DW.

Planul, prezentat de ministrul Finanțelor Lars Klingbeil și ministrul Justiției Stefanie Hubig, prevede controale mai stricte, sancțiuni mai dure, utilizarea inteligenței artificiale în anchete și înființarea unui centru comun pentru combaterea criminalității fiscale și financiare.

Potrivit proiectului de buget federal pentru 2027, Germania estimează cheltuieli de aproximativ 555 de miliarde de euro, ceea ce va necesita contractarea unor împrumuturi noi de aproximativ 200 de miliarde de euro. În acest context, executivul urmărește recuperarea unei părți din pierderile provocate de infracțiunile financiare, estimate de experți la între 100 și 200 de miliarde de euro anual, deși nu există statistici oficiale.

Plan de acțiune cu 26 de măsuri

Stefanie Hubig a declarat că majoritatea contribuabililor germani își respectă obligațiile fiscale, însă există persoane care își ascund veniturile prin diverse mecanisme.

„Majoritatea cetățenilor din această țară își plătesc impozitele, și o fac fără ezitare, fără excepție și fără să facă tam-tam. Dar există și cei care își ascund veniturile de autoritățile fiscale”, a afirmat ministrul Justiției.

Potrivit guvernului, practicile vizate includ munca la negru, paradisurile fiscale offshore, companiile-fantomă, fondurile ascunse și alte scheme de fraudă.

Planul de acțiune prevede înființarea unui Centru Comun pentru Combaterea Criminalității Fiscale și Financiare, în cadrul autorității vamale, precum și crearea a 1.500 de noi posturi pentru consolidarea activităților de investigație, analiză și urmărire penală.

Inteligența artificială, folosită în anchete

Un element central al proiectului îl reprezintă un nou centru de analiză a datelor, care va utiliza inteligența artificială pentru identificarea schemelor complexe de fraudă.

„Un element-cheie al centrului va fi un nou centru de analiză a datelor. Inteligența artificială va ajuta la procesarea unor volume mari de date, la descifrarea structurilor corporative complexe și la identificarea mai eficientă a interpușilor”, a declarat ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil.

Inspectorii fiscali ai landurilor, Oficiul Federal de Investigații Criminale și investigatorii financiari din cadrul autorității vamale vor colabora mai strâns în marile dosare.

„Nimeni nu ar trebui să fie convins că nu va fi prins. Nu putem permite ca oamenii cinstiți să fie cei care pierd, în timp ce evazioniștii își umplu buzunarele prin trucuri ilegale – ei nu trebuie lăsați să scape nepedepsiți”, a spus Klingbeil.

Pedepse mai severe și confiscarea averilor

Guvernul propune majorarea pedepsei maxime pentru fraudele fiscale comise de grupări organizate de la 10 la 15 ani de închisoare. De asemenea, frauda fiscală gravă ar urma să fie încadrată astfel încât să atragă o pedeapsă minimă obligatorie de un an de închisoare.

Planul extinde și posibilitățile de confiscare a bunurilor suspecte. Autoritățile vamale vor putea indisponibiliza active pentru o perioadă de 180 de zile, urmând ca proprietarii să demonstreze ulterior proveniența legală a acestora.

„Porsche-ul și Rolex-ul vor dispărea pentru o vreme. Asta îi va afecta cu adevărat pe infractori”, a declarat Klingbeil.

Schimbări pentru criptomonede și tranzacțiile în numerar

Executivul intenționează să modifice și regimul fiscal aplicabil criptomonedelor. În prezent, câștigurile obținute din vânzarea acestora sunt scutite de impozit dacă între cumpărare și vânzare trece mai mult de un an, regulă care urmează să fie schimbată.

„Vom introduce și analize blockchain. Criminalitatea fiscală din mediul digital scapă tot mai des metodelor tradiționale de investigare și trebuie să răspundem acestei provocări”, a afirmat ministrul Finanțelor.

În plus, începând din 2028, toate companiile cu o cifră anuală de afaceri de peste 100.000 de euro vor fi obligate să utilizeze case de marcat, măsura urmând să vizeze inclusiv comercianții de bijuterii și de antichități.

Venituri suplimentare estimate la un miliard de euro

Guvernul intenționează să transforme rapid planul în legislație, primele rezultate fiind așteptate în luna august.

În proiectul bugetului pentru 2027, Lars Klingbeil a inclus deja venituri suplimentare estimate la 1 miliard de euro provenite din combaterea criminalității fiscale, deși executivul apreciază că încasările efective ar putea fi semnificativ mai mari.

Organizația neguvernamentală Finanzwende a salutat planul guvernului, apreciind că acesta reprezintă un pas important în combaterea fraudei fiscale, dar a subliniat că măsurile trebuie transpuse rapid în practică.

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