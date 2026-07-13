Germania, în fața unei alegeri dramatice în industria auto: închidere de uzine sau vânzarea către producători chinezi/ Planul de restructurare al VW, blocat de sindicate

Industria auto germană transmite unul dintre cele mai dure avertismente din ultimele decenii: fără măsuri radicale, Europa nu va putea menține toate uzinele auto în funcțiune. Soluțiile aflate acum în discuție merg de la închiderea fabricilor până la preluarea acestora de către producători străini, inclusiv chinezi, în încercarea de a salva măcar o parte din locurile de muncă.

Mesajul a fost transmis de Asociația Germană a Industriei Auto (VDA), în contextul în care Volkswagen încearcă să promoveze un amplu plan de restructurare care, potrivit unor surse apropiate companiei, ar putea include până la 100.000 de concedieri și închiderea a patru uzine din Germania. Planul a fost însă respins joi de Consiliul de Supraveghere, după opoziția reprezentanților angajaților, potrivit Reuters.

VDA: Nu vom putea păstra toate fabricile

Președinta VDA, Hildegard Müller, a declarat că actuala criză a industriei auto europene impune „decizii curajoase”, avertizând că modelul actual nu mai poate fi susținut, potrivit The Guardian.

„Nu vom putea păstra deschise toate fabricile și toți furnizorii în aceste condiții. Ar trebui, prin urmare, să deschidem aceste unități către producători străini. Fiecare locație pe care reușim să o menținem aici înseamnă locuri de muncă salvate”, a afirmat Müller.

Potrivit acesteia, realitatea economică a depășit obiectivele politice, iar Germania și Europa trebuie să accepte schimbări majore, inclusiv renunțarea la modele de funcționare și beneficii care nu mai sunt sustenabile.

Planul de restructurare al Volkswagen, blocat de sindicate

În paralel, Volkswagen încearcă să implementeze unul dintre cele mai ample programe de restructurare din istoria grupului, care ar include reducerea capacității globale de producție de la 10 milioane la nouă milioane de vehicule anual și simplificarea gamei de modele cu până la 50%.

Surse citate de Reuters afirmă că planul inițial prevedea până la 100.000 de concedieri și închiderea a patru uzine din Germania, însă reprezentanții angajaților au blocat proiectul în Consiliul de Supraveghere.

Compania nu a confirmat oficial aceste măsuri și s-a limitat la anunțarea unor obiective generale privind reducerea costurilor și simplificarea operațiunilor.

Industria cere acceptarea schimbării

Industria auto germană, care asigură aproximativ trei milioane de locuri de muncă direct și indirect, se confruntă simultan cu scăderea cererii în Europa, concurența tot mai agresivă a producătorilor chinezi, costurile tranziției către electromobilitate și impactul tarifelor comerciale impuse de Statele Unite.

Un raport al Boston Consulting Group estimează că Europa dispune în prezent de o capacitate de producție care depășește cererea cu peste cinci milioane de vehicule anual, echivalentul producției a aproximativ 35 de uzine.

În acest context, VDA avertizează că autoritățile de la Berlin și Bruxelles nu mai pot proteja fabricile de transformările profunde ale industriei și că evitarea unor decizii dificile ar avea consecințe economice și sociale și mai grave.

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