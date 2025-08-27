Germania: Guvernul și-a definitivat proiectul de lege privind serviciul militar voluntar

Guvernul condus de cancelarul german, Friedrich Merz (foto centru) și-a definitivat miercuri planurile sale pentru serviciul militar voluntar, cu încorporarea ca o soluție de rezervă, informează DPA.

Proiectul de lege va merge în Bundestag, unde este probabil să fie dezbătut în detaliu și ar putea suferi modificări. O revenire la serviciul militar obligatoriu, așa cum au cerut politicieni din Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, nu a fost aprobată.

Armata germană – Bundeswehr – are nevoie de încă 80.000 de soldați activi. NATO consideră că este nevoie de o forță de aproximativ 260.000 soldați pentru ca Germania să se poată opune unui eventual atac, de exemplu dinspre Rusia.

Noul serviciu militar ar urma să furnizeze pregătirea de bază pentru un număr mai mare de rezerviști. Planul va începe cu 15.000 de noi recruți și va introduce evaluări medicale obligatorii începând din 2027.

Merz vrea „cea mai puternică armată convențională din Europa”

Germania își va asuma o responsabilitate mai mare pentru apărarea Europei, prin construirea celei mai puternice armate din UE, declarat, la preluarea mandatului, cancelarul conservator Friedrich Merz într-un discurs amplu ținut în Bundestag.

„Guvernul federal va furniza toate resursele financiare de care Bundeswehr are nevoie pentru a deveni cea mai puternică armată convențională din Europa. Este mai mult decât adecvat pentru cea mai populată și cea mai puternică țară din Europa din punct de vedere economic. Prietenii și partenerii noștri se așteaptă la acest lucru din partea noastră și, mai mult, chiar îl cer”, mai spunea cancelarul german.

Declarațiile au fost făcute după o schimbare istorică a politicii fiscale germane, inclusiv o relaxare drastică a frânei datoriei țării, pentru a debloca potențial sute de miliarde de euro pentru împrumuturi destinate apărării. Acești bani pot fi folosiți și pentru a finanța sprijinul militar acordat Ucrainei.

