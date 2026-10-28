Germania, Franța și Grecia contestă planul Ursulei von der Leyen privind statutul special al Canadei, de „membru asociat” UE

Germania, Italia, Franța și Grecia au contestat un proiect de declarație UE–Canada care menționează oferta Ursulei von der Leyen privind „statutul de membru asociat”. Statele membre se tem de incertitudini juridice și de crearea unui precedent pentru alte țări din afara Uniunii. Disputa are loc înaintea unui important summit la Montreal, care se va desfășura joi și vineri.

Înaintea summitului UE–Canada, menit să contureze ceea ce mulți consideră a fi cel mai apropiat parteneriat dintre Uniune și o țară care nu face parte din aceasta, mai multe capitale europene, conduse de Berlin, au contestat utilizarea unui termen care nu a fost încă definit în mod clar – „membru asociat”, au declarat pentru Euronews cinci diplomați europeni.

„Principala preocupare este că vorbim despre o terminologie necunoscută, care ar putea genera incertitudine juridică și ar putea crea așteptări în rândul altor țări din afara UE”, a afirmat unul dintre diplomați. „Comisia nu ne-a comunicat anterior această idee. Nu știm exact despre ce vorbim.”

Documentele contestate

Săptămâna trecută, o versiune revizuită a proiectului de declarație comună a menționat explicit această posibilitate, angajându-se la consultări regulate cu autoritățile canadiene privind principalele inițiative de politică publică și reglementare și la definirea întregii dimensiuni a parteneriatului în cadrul summitului din 2027.

Menționarea explicită a termenului într-un document care ar urma să fie primul document oficial al UE cu o importanță politică majoră în care apare această formulare a provocat reacții puternice din partea Germaniei, Italiei și Greciei, precum și scepticismul altor țări, inclusiv al Franței.

O nouă versiune a proiectului, distribuită luni seara, a introdus o formulare menită să delimiteze poziția statelor membre de acest concept, precizând că propunerea a fost „avansată de Comisia Europeană”. Această formulare fusese sugerată de guvernul italian. Textul urma să fie adoptat marți prin așa-numita procedură a tăcerii, în cadrul căreia un document este aprobat dacă niciun stat membru nu formulează obiecții. Germania, Italia, Franța și Grecia au ridicat însă obiecții înainte de expirarea termenului-limită.

Obiecția Italiei nu vizează statutul de membru asociat, întrucât formularea propusă de guvernul italian a fost acceptată. Roma a cerut însă modificarea unui paragraf referitor la competitivitate și suveranitate tehnologică, în contextul unei tranziții echilibrate către decarbonizare.

Biroul președintelui Consiliului European, António Costa, este așteptat acum să distribuie o nouă versiune a documentului. Miercuri ar urma să aibă loc o nouă rundă de discuții la nivel de ambasadori, înainte de deschiderea summitului de la Montreal, joi.

Canada preferă expresia „o alianță a viitorului”

Von der Leyen a lansat ideea acordării statutului de membru asociat Canadei în discursul său anual privind Starea Uniunii, susținut în septembrie în fața Parlamentului European, la care prim-ministrul canadian Mark Carney (foto dreapta) a participat în calitate de invitat de onoare.

Ideea le fusese prezentată canadienilor și anterior, însă nu fusese discutată nici cu statele membre, nici în interiorul Comisiei Europene. Acest lucru a luat prin surprindere capitale precum Parisul și Berlinul.

Nici Carney nu părea pe deplin convins de această denumire, preferând expresia „o alianță a viitorului”. Întrebat dacă se simte confortabil cu termenul de „membru asociat”, acesta a răspuns: „Ceea ce contează este substanța.”

În timp ce guvernele finalizează declarația comună care urmează să fie adoptată la summitul de joi și vineri, lipsa inițială a consultărilor revine acum ca o problemă pentru această inițiativă.

Berlinul vrea să definească ce presupune concret pachetul de cooperare și abia apoi să convină asupra formulărilor

Pentru Berlin, problema principală este că statele membre ar trebui mai întâi să definească ce presupune concret pachetul de cooperare și abia apoi să convină asupra formulărilor din declarație, nu invers.

Există un consens larg în favoarea consolidării cooperării cu Canada în domenii precum apărarea, materiile prime critice, energia, comerțul și securitatea frontierelor. Eticheta de „membru asociat” este cea care a stârnit controverse.

Alte state au atras atenția asupra implicațiilor juridice ale acestui statut, susținând că acestea trebuie analizate cu atenție înainte ca termenul să fie inclus într-o declarație politică.

„Nu înseamnă nimic, nu este prevăzut în tratate”, a declarat un al doilea diplomat european, adăugând că „vrem să găsim o modalitate prin care conceptul să poată funcționa”.

În opinia unui alt diplomat, UE nu ar trebui să privească denumirea doar ca pe o chestiune instituțională, ci și ca pe o modalitate de a structura un parteneriat care, în lipsa unui astfel de cadru, ar risca să devină un exercițiu tehnic, sector cu sector, de apropiere a Canadei de Uniune.

Merz a fost primul care a propus ideea unui statut de membru asociat, însă a prezentat-o ca pe o modalitate de a ancora Ucraina în UE

Criticii Ursulei von der Leyen consideră că aceasta are obiceiul de a face anunțuri ambițioase înainte de a clarifica implicațiile lor. Susținătorii săi consideră, în schimb, că punctul ei forte constă în capacitatea de a anticipa evoluțiile, de a contura o viziune politică și de a lăsa apoi mecanismul birocratic să găsească modalitățile de punere în aplicare.

Cancelarul german Friedrich Merz a fost primul care a propus ideea unui statut de membru asociat, însă a prezentat-o ca pe o modalitate de a ancora Ucraina în UE, oferindu-i garanții de securitate pe măsură ce Kievul avansează în procesul de aderare.

Aplicarea conceptului în cazul Canadei are o semnificație foarte diferită: ar putea crea un model de referință pentru cel mai apropiat parteneriat posibil dintre UE și o țară din afara Europei care nu ar putea deveni niciodată membră a Uniunii.

„Multe alte țări doresc să se apropie de UE, dar nu știm ce le putem oferi. Acordul la care vom ajunge cu Canada ar putea deveni un factor important de motivare pentru altele”, a declarat un oficial european pentru Euronews.

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