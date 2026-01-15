Germania evită la limită al treilea an consecutiv de recesiune economică

Economia Germaniei a crescut cu 0,2% în 2025, a anunțat joi Oficiul Federal de Statistică (Destatis), potrivit DW.

Aceste cifre marchează sfârșitul unei perioade de doi ani consecutivi de recesiune în cea mai mare economie a Europei.

Vestea reprezintă un mic impuls pentru cancelarul Friedrich Merz, ale cărui cote de popularitate au fost în scădere.

Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,2% în al patrulea trimestru al anului față de trimestrul precedent, un semn modest că economia își revine treptat după pandemia de coronavirus și problemele energetice legate de invazia Rusiei în Ucraina.

Se estimează că ritmul de creștere al PIB va accelera în 2026, însă analiștii indică în continuare costurile ridicate ale energiei și intensificarea concurenței drept obstacole majore.

ING: Este timpul să fim mai optimiști în privința Germaniei

La prima vedere, anul 2025 a oferit puține motive de optimism. Totuși, datele publicate în această dimineață sugerează că această perioadă de pesimism generalizat a ajuns la sfârșit. Există motive întemeiate pentru a privi, în sfârșit, mai pozitiv economia Germaniei, sunt de părere analiștii ING.

”Cele mai recente date macroeconomice indică un punct de cotitură clar în industrie. Comenzile industriale au crescut trei luni consecutive, iar nici argumentul potrivit căruia saltul din noiembrie a fost determinat de comenzi mari, punctuale, nu ne îngrijorează cu adevărat; odată cu programul de cheltuieli fiscale, mai multe astfel de comenzi vor apărea în acest an”, scriu ei într-o notă transmisă investitorilor.

Planurile anunțate de investiții în infrastructură și apărare vor începe, în sfârșit, să se reflecte în economie, susțin ei.

”Odată cu extinderea rapidă a capacităților de producție din sectorul apărării, există șanse mari ca o parte semnificativă a cheltuielilor pentru apărare să rămână în economia internă și să nu se scurgă către alte țări.

De fapt, vedem sectorul apărării ca pe o posibilă surpriză pozitivă în 2026. Nu în ultimul rând, chiar dacă firmele nu obosesc să se plângă de costurile ridicate ale energiei, decizia guvernului de a reduce aceste costuri la o treime din nivelul actual ar trebui să aducă un plus de ușurare, dacă va fi pusă în aplicare”, se mai arată în nota citată.

În timp ce industria ar trebui să înregistreze o revenire solidă, consumul privat va rămâne moderat în 2026. În ultimii patru ani, șomajul din Germania a crescut cu aproximativ 500.000 de persoane, iar tendința se va menține având în vedere falimentele corporative anunțate în ultima perioadă.

Conform ING, PIB-ul Germaniei ar urma să înregistreze un avans de 1% în 2026, în linie cu majoritatea proiecțiilor din piață. Procentul este cu mult sub rata medie de creștere de puțin sub 2% pe care Germania a înregistrat-o în deceniul de dinaintea pandemiei.

