Germania deschide o schemă de sprijin de 3 mld. euro pentru vehicule electrice, accesibilă și producătorilor chinezi

O nouă schemă de sprijin pentru achiziționarea de autoturisme electrice introdusă de Germania, în valoare de 3 miliarde de euro, va fi deschisă tuturor producătorilor, inclusiv constructorilor auto chinezi, potrivit Financial Times.

Noul program de subvenții, care se va aplica retroactiv de la începutul acestui an și va fi valabil până în 2029, ar urma să consolideze industria germană și europeană, dar nu va avea restricții geografice, a declarat ministrul mediului, Carsten Schneider.

„Nu văd această presupusă mare invazie a producătorilor auto chinezi în Germania, nici ca număr, nici pe șosele, și de aceea facem față concurenței fără a impune restricții”, a spus el.

Fondurile sprijină achiziția a 800.000 de mașini noi

Fondurile disponibile vor sprijini achiziția sau leasingul a aproximativ 800.000 de mașini noi. Subvențiile vor fi direcționate către persoanele cu venituri mici și medii, iar sumele vor varia între 1.500 și 6.000 de euro, în funcție de mărimea gospodăriei și de venitul impozabil total.

Schema va fi deschisă și pentru hibridele plug-in care se încadrează sub un prag de emisii, precum și pentru modelele cu extindere de autonomie, în care bateria mașinii poate fi încărcată de un generator pe combustibil.

Un nou program de subvenționare a vehiculelor electrice a fost o cerere-cheie a producătorilor încă de când guvernul german a încheiat brusc schema anterioară la sfârșitul anului 2023.

Retragerea bruscă a programului a dus la o scădere de 27% a vânzărilor de mașini electrice cu baterie în Germania în 2024, deși vânzările și-au revenit ulterior. În 2025, aproximativ 545.000 de vehicule electrice noi cu baterie au fost înmatriculate în Germania, peste nivelul din 2023.

Decizia guvernului german contrastează cu abordarea adoptată de alte autorități europene

În Regatul Unit, un program similar de achiziție de vehicule electrice a inclus reguli care au exclus practic producătorii chinezi.

Constructorii auto chinezi au câștigat teren în Germania, în pofida tarifelor anti-subvenție impuse de UE importurilor, însă cota lor de piață rămâne relativ mică în comparație cu producătorii autohtoni.

BYD, de exemplu, a vândut aproximativ 23.000 de mașini în Germania în 2025, de opt ori mai multe decât în anul precedent, dar tot sub 1% din piața totală.

Grupul de lobby al producătorilor auto germani, VDA, a salutat anunțul noului program de sprijin, dar a avertizat că acesta va fi doar un „foc de paie” dacă guvernul nu va lucra la îmbunătățirea infrastructurii.

O rețea densă de stații de încărcare și energie accesibilă rămân „esențiale pentru creșterea durabilă a electromobilității”, a declarat președinta VDA, Hildegard Müller, într-un comunicat.

