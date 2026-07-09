Germania cumpără de la SUA rachete cu rază lungă Tomahawk, care vor fi staționate pe teritoriul german – Merz: „Umplem o lacună strategică”

Germania a convenit cu guvernul Statelor Unite să achiziţioneze rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, care vor fi staţionate pe teritoriul german, a anunţat joi cancelarul Friedrich Merz în parlamentul de la Berlin, transmit Reuters şi dpa, potrivit Agerpres.
Merz a precizat că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Washingtonului în marja summitului NATO de la Ankara pentru a încheia acordul.
„În felul acesta, umplem o lacună strategică în apărarea noastră, în vreme ce, simultan, lucrăm la dezvoltarea propriilor noastre sisteme europene şi desfăşurarea lor în Europa”, a spus Merz.
Cancelarul german a mai afirmat că summitul de la Ankara i-a depăşit toate aşteptările.
Situaţia rachetelor Tomahawk era neclară după ce preşedintele american Donald Trump anunţase în mai că va reduce prezenţa militară a SUA în Germania, ceea ce a pus sub semnul întrebării planul precedentei administraţii de a desfăşura un batalion american de rachete Tomahawk în această ţară.
Berlinul a insistat asupra acestei măsuri ca un factor de descurajare puternic împotriva Rusiei, în timp ce europenii îşi dezvoltă propriile arme de acest fel.
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