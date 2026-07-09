cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

9 iulie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Germania cumpără de la SUA rachete cu rază lungă Tomahawk, care vor fi staționate pe teritoriul german – Merz: „Umplem o lacună strategică”

Rss
De Iulian Soare

9 iulie, 2026

Germania a convenit cu guvernul Statelor Unite să achiziţioneze rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, care vor fi staţionate pe teritoriul german, a anunţat joi cancelarul Friedrich Merz în parlamentul de la Berlin, transmit Reuters şi dpa, potrivit Agerpres

Merz a precizat că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Washingtonului în marja summitului NATO de la Ankara pentru a încheia acordul.
„În felul acesta, umplem o lacună strategică în apărarea noastră, în vreme ce, simultan, lucrăm la dezvoltarea propriilor noastre sisteme europene şi desfăşurarea lor în Europa”, a spus Merz.

Cancelarul german a mai afirmat că summitul de la Ankara i-a depăşit toate aşteptările.
Situaţia rachetelor Tomahawk era neclară după ce preşedintele american Donald Trump anunţase în mai că va reduce prezenţa militară a SUA în Germania, ceea ce a pus sub semnul întrebării planul precedentei administraţii de a desfăşura un batalion american de rachete Tomahawk în această ţară.


Berlinul a insistat asupra acestei măsuri ca un factor de descurajare puternic împotriva Rusiei, în timp ce europenii îşi dezvoltă propriile arme de acest fel.

(Citește și: Declarația finală a Summitului NATO: Angajament pentru Articolul 5 – Achiziții militare de 50 mld. $ – Investiții în noile tehnologii – Susținere pentru Ucraina – 140 de mld. $ va primi Kievul în 2026 și 2027, în echipamente militare și asistență)

(Citește și: ”Summitul dintre două lumi: Nașterea oficială a NATO 3.0 și europenizarea Alianței – UE preia răspunderea apărării continentului – România urmărește mutarea Centrului NATO de la Istanbul la Constanța și extinderea cooperării cu Turcia la Marea Neagră”)

(Citește și: Video / Nicușor Dan, de la summitul NATO: „Nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic”. România semnează un acord cu Turcia și Bulgaria pe deminare și insistă pe securitatea Mării Negre)

(Citește și: România la Summitul NATO: 17 decizii și discuții care ne vizează)

(Citește și: Contracte majore de armament, semnate la summitul NATO de la Ankara de țările europene -România a semnat două inițiative comune, Europa se va implica mai mult în apărarea continentului, crește rolul Turciei în regiune)

(Citește și: Aliații NATO au decis înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada – România, membru fondator)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți