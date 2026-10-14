Exporturile auto chinezești spre UE, doar 15 mld. € dintr-un deficit comercial de 360 mld. – Germania cere cote europene și pentru importurile de chimicale, utilaje și medicamente

Germania va face presiuni în forurile Uniunii Europene pentru introducerea rapidă a unor cote și pentru alte categorii de bunuri importate din China, după modelul plafonului pe care blocul comunitar îl va impune pentru vehiculele hibride chineze.

Conform Bloomberg, Berlinul va solicita măsuri de salvgardare la nivelul UE pentru limitarea importurilor din sectoare suplimentare, inclusiv industria chimică, construcția de mașini și, posibil, industria farmaceutică, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile. Măsurile de salvgardare permit UE să restricționeze importurile dintr-un anumit sector în cazul în care acestea cresc brusc.

Faptul că Germania susține măsuri mai dure din partea UE pentru limitarea unor importuri suplimentare din China e o schimbare semnificativă în politica comercială a Berlinului, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind presiunea exercitată asupra producătorilor europeni. Inițiativa vine înaintea summitului liderilor UE de la Bruxelles de joi și vineri, unde liderii de state și de guverne sunt așteptați să discute deficitul comercial tot mai mare al blocului cu China și dacă măsurile existente sunt suficiente pentru protejarea industriei europene.

Demersul urmează unei propuneri comune a cancelarului german Friedrich Merz și a președintelui francez Emmanuel Macron pentru instrumente comerciale de apărare mai puternice, inclusiv măsuri care să vizeze importurile din sectoare precum industria chimică și petrochimică. Orice noi restricții ar necesita decizii suplimentare la nivelul UE.

Dezechilibrul comercial pune presiune pe Bruxelles. Liderii UE au de luat o decizie importantă în relație cu China

Deficitul comercial cu bunuri al UE în relația cu China a ajuns la 360 de miliarde de euro în 2025 și atinsese deja 200 de miliarde de euro în prima jumătate a anului 2026, potrivit datelor citate de Reuters. Datele Eurostat arată că deficitul s-a extins la 103 miliarde de euro în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat nivel de după trimestrul al treilea din 2022.

Franța și Germania solicită, de asemenea, investigații mai rapide privind practicile comerciale neloiale, măsuri antidumping și antisubvenții mai puternice și modalități de reducere a dependenței de furnizori dintr-o singură țară. Aceste propuneri urmăresc să ofere Comisiei Europene mai multă flexibilitate pentru a răspunde distorsiunilor de piață și eventualelor represalii economice.

Liderii UE sunt așteptați să decidă dacă vor continua negocierile cu Beijingul în paralel cu pregătirea unor măsuri comerciale suplimentare. Comisia Europeană ar putea propune un prim nou instrument în decembrie, potrivit Reuters, însă amploarea și calendarul acestuia rămân neclare.

Exporturile auto chineze, doar o picătură într-un pahar plin: 15 mld. € dintr-un deficit comercial de 360 mld. €

Amintim că comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, s-a întors de la Consultările UE-China privind Comerțul și Investițiile, desfășurate la Beijing în perioada 8-9 octombrie, cu trei „înțelegeri comune”.

Principalul câștig al UE a fost o „înțelegere comună” cu China privind reducerea exporturilor chineze de automobile hibride și plug-in hybrid. Cu toate acestea, deficitul comercial bilateral al Europei cu China este de 360 de miliarde de euro, iar exporturile auto chineze către UE valorează aproximativ 15 miliarde de euro, conform unei analize Bruegel.

O mare parte a dezechilibrului provine din importurile europene tot mai mari de utilaje, produse chimice, metale, panouri solare, baterii și produse din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. O reducere marginală a exporturilor auto nu va schimba aproape deloc situația, arată Alicia Garcia-Herrero, senior fellow la Bruegel.

„A doua „înțelegere comună” este și mai puțin importantă ca impact: China va reduce tarifele pentru anumite produse europene, inclusiv componente auto, ulei de măsline și încălțăminte, ceea ce va genera economii de aproximativ 225 de milioane de euro din taxe vamale – din nou, o sumă marginală în raport cu deficitul comercial total. A treia „înțelegere comună” este crearea unui „canal verde” pentru facilitarea acordării licențelor pentru pământuri rare și magneți permanenți. Însă lăsarea unui astfel de acord la discreția Chinei nu garantează furnizarea pământurilor rare atunci când acestea sunt necesare, după cum au constatat Washingtonul și Bruxellesul în octombrie 2025”, arată Herrero.

Sefcovic: „Suntem departe de final”

Conform acesteia, concesiile Chinei sunt extrem de limitate și este dificil de spus dacă UE a primit mai mult decât a oferit.

„Comunicatul chinez precizează că relaxarea controalelor la export trebuie să fie reciprocă. Chiar și declarația comună publicată de UE menționează posibilitatea relaxării controalelor europene la export în sectoarele cu dublă utilizare, ceea ce ar putea face referire la restricțiile impuse de Țările de Jos exporturilor ASML de echipamente avansate pentru litografie, o componentă critică pentru producția cipurilor avansate de inteligență artificială. Acest lucru ar putea limita cea mai importantă pârghie a UE în comerțul cu China.

Beijingul a obținut, de asemenea, deschiderea unui dialog tehnic privind Regulamentul UE referitor la subvențiile străine – Regulamentul (UE) 2022/2560 –, care poate fi utilizat pentru blocarea sau sancționarea companiilor străine care beneficiază de subvenții de stat ce distorsionează comerțul. Acesta este unul dintre instrumentele-cheie de care dispune UE pentru a proteja piața unică de subvențiile chineze. În cele din urmă, China a reușit și să redeschidă discuția privind restricțiile UE asupra utilizării invertoarelor solare în proiectele finanțate din fonduri europene, restricții introduse din cauza riscurilor de securitate cibernetică asociate anumitor furnizori „cu risc ridicat” – în principal companii chineze”, mai arată specialista.

Conform lui Garcia-Herrero, UE a obținut o relaxare a presiunii comerciale într-un singur sector și un gest de bunăvoință privind exporturile de pământuri rare. Dar China are în continuare posibilitatea de a crește presiunea în privința controalelor tehnologice, a verificării subvențiilor și a măsurilor de securitate cibernetică. Ea punctează că indiferent de orice „scor final”, câștigurile Europei sunt prea mici pentru a răspunde obiectivului declarat de reechilibrare a relației comerciale.

Scopul chinezilor și cum se explică bună-voința de a limita exporturile auto

„Dincolo de câștigurile tactice, ceea ce contează cu adevărat pentru Beijing este că este posibil să fi reușit să influențeze reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie. Principalul interes al Chinei este să împiedice Consiliul European să pună în aplicare instrumentele comerciale ale UE, iar acordul de la Beijing, încheiat chiar înaintea summitului, este conceput tocmai pentru acest lucru. Dacă liderii europeni vor considera că acest acord reprezintă un început bun și, în consecință, vor amâna adoptarea unor măsuri suplimentare, acesta va fi cel mai important câștig al Chinei”, mai arată analista Bruegel.

Conform acesteia, Europa nu are nevoie de încă un dialog care să producă „înțelegeri comune” și o schimbare neglijabilă a traiectoriei comerciale, ci de instrumente care să îi ofere o pârghie reală.

„Rezultatul vizitei lui Šefčovič la Beijing pur și simplu nu este suficient – mai ales dacă este pus în balanță cu ceea ce a obținut China – pentru a justifica o eventuală decizie a Consiliului European de a nu adopta măsuri mai ferme pentru reducerea dezechilibrului comercial dintre UE și China”, conchide Alicia Garcia-Herrero.

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