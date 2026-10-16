Germania – copiii vor primi 10 euro lunar, începând de la 6 ani, într-un cont pentru pensie

Bundestagul a aprobat vineri Frühstartrente („Pensia cu start timpuriu”) prin care copiii născuți începând cu anul 2020 și rezidenți în Germania (nu doar cu cetățenie germană) vor primi lunar 10 euro pentru contul de pensie, de la împlinirea vârstei de șase ani și până la 18 ani.

Prin această pensie de start timpuriu, guvernul federal dorește să familiarizeze copiii încă de mici cu un sistem de pensii finanțat prin capitalizare.

„Planul nostru de pensie trebuie să fie conceput în mod echitabil între generaţii. Aceasta include pensia anticipată şi economiile private pentru pensie. Prin deciziile noastre privind pensiile, creştem încrederea că putem garanta un venit sigur pe termen lung la bătrâneţe”, a declarat cancelarul Friedrich Merz.

Vineri, Bundestagul a aprobat planurile, care trebuie să fie aprobate ulterior și de Bundesrat.

Costurile acestei subvenții sunt estimate la 198 de milioane de euro pentru anul 2027. Până în 2030, se preconizează că ele vor crește la 411 milioane de euro pe an, relatează ZDF Heute.

Cum funcționează pensia de început timpuriu

Statul virează lunar zece euro într-un cont individual de pensie finanțat prin capitalizare, până la împlinirea vârstei de 18 ani a copilului.

Subvenția de stat trebuie solicitată automat prin intermediul furnizorului contului de pensie. Sunt eligibili toți copiii și tinerii care au reședința principală în Germania.

Pensia de început timpuriu va intra în vigoare începând cu generația născută în 2020, cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2026. Începând din 2027, se va adăuga anual generația celor care vor împlini atunci vârsta de șase ani.

În total, contribuția directă a statului pe parcursul celor 12 ani ajunge la 1.440 euro per copil. Banii sunt investiți în fonduri de investiții / piețe de capital (ETF-uri sau portofolii dedicate de acțiuni).

Această sumă poate fi completată, de exemplu, de către părinți sau bunici prin contribuții voluntare de până la 6.840 de euro pe an din fonduri proprii. Părinții pot deschide contul la un furnizor privat la alegerea lor.

Dacă părinții nu deschid un cont privat certificat, statul virază automat banii într-un fond special administrat de Deutsche Bundesbank, de unde copilul îi va putea transfera ulterior într-un cont privat.

Până la vârsta de 18 ani, băncile și brokerii au interdicție legală să perceapă taxe de deschidere, comisioane de vânzare sau comisioane de administrare mai mari de 1% pe an.

Sumele acumulate vor fi destinate exclusiv pensiei și nu vor putea fi retrase, în principiu, înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani.

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