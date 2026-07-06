Germania – Comenzile noi din industrie au crescut în mai, alimentând speranțele unei redresări lente a industriei

Comenzile noi din industria prelucrătoare germană au crescut în mai cu 1,9% față de luna precedentă, după ce în aprilie înregistraseră o scădere de 3,8%. În primele cinci luni ale anului, creșterea comenzilor noi a urcat cu 6,2%.

Poată părea contraintutiv, dar războiul din Oriuentul Mijlociu a oferit unele oportunități pentru producția germană. Sprijinul inițial a venit din evoluția stocurilor, după care unele companii au fost avantajate de faptul că rivalii asiatici au fost mai expuși la prerturbările rutelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

Cu toate acestea, în ciuda datelor optimiste publicate azi, registrul de comenzi își revine doar parțial. După redresarea de anul trecut, susținută în principal de cererea puternică din industria de apărare, stocul de comenzi noi nu a mai avut un impuls la fel de puternic în acest an, scriu analiștii ING Bank.

Dacă anul trecut, din septembrie până în decembrie, comenzile noi din industrie au crescut în medie cu 4% de la o lună la alta, în fiecare din lună din 2026 ritmul a fost de +1%.

Per total, în ciuda temerilor inițiale că războiul din Orientul Mijlociu ar provoca noi perturbări ale lanțului de aprovizionare, industria germană nu a avut de suferit atât de mult pe cât se anticipa inițial.

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