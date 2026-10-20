Germania, pact de colaborare cu Nvidia pentru dezvoltarea de modele „AI fizice”, care operează mașini și roboți în lumea reală

Cancelarul german Friedrich Merz și Jensen Huang, executivul Nvidia, urmează să prezinte un pact comun privind inteligența artificială menit să accelereze integrarea produselor bazate pe inteligența artificială în industria germană.

Guvernul federal speră să atragă noi investiții în Germania prin intermediul „Summitului Invest in Germany”, care are loc din Germania.

Jensen Huang, directorul general al Nvidia, le-a cerut luni, 19 octombrie, producătorilor auto și companiilor industriale germane să adopte rapid inteligența artificială (AI) și să o folosească pentru a „reorganiza” modelul de afaceri al Germaniei, care se confruntă cu dificultăți.

El a susținut că această tehnologie va consolida industria grea, nu o va înlocui. „Electronii nu vor înlocui niciodată atomii”, a afirmat Huang în cadrul unei discuții pe scenă cu cancelarul Friedrich Merz, la deschiderea summitului „Invest in Germany” de la Berlin, potrivit Associated Press, preluată de Bloomberg.

Evenimentul a avut loc la Kraftwerk, o fostă centrală electrică și marcheză începutul unei inițiative de două zile a Berlinului de a atrage investiții private într-o economie care abia a înregistrat o creștere de la începutul pandemiei.

Cancelarul Merz mizează, de asemenea, pe AI și pe un parteneriat mai strâns cu Nvidia pentru a moderniza industria germană, potrivit Reuters.

La summitul de investiții ce a început luni și se va încheia marți, participă aproximativ 200 de lideri din mediul de afaceri. Printre cei prezenți se numără reprezentanți ai Siemens, Mercedes-Benz, Bayer, Lufthansa și Deutsche Telekom, precum și ai unor companii internaționale precum Boeing și Anthropic.

Mai sunt reprezentate și firmele financiare BlackRock și Goldman Sachs. Guvernul federal speră că această conferință va consolida încrederea investitorilor internaționali și va stimula noi proiecte de investiții.

Merz s-a adresat direct rețelei „Mittelstand”, rețeaua germană de întreprinderi industriale mici și mijlocii. „Vă rog să vă deschideți porțile pentru AI, pentru a vă putea folosi datele”, a spus el, adăugând că își dorește ca Germania să fie „una dintre țările lider, dacă nu chiar cea mai importantă țară din lume” în ceea ce privește extinderea AI în rândul companiilor sale.

Pact și investiții

Cancelarul Merz și două ministere federale vizează un pact cu Nvidia pentru dezvoltarea de modele de AI destinate „AI fizice”, adică AI care operează mașini și roboți în lumea reală.

Guvernul intenționează să aloce sute de milioane de euro pentru această inițiativă. Cea mai mare parte a acestor fonduri ar urma să fie utilizată pentru achiziționarea de capacitate de calcul în cadrul Industrial AI Cloud al Deutsche Telekom. Se preconizează că vor participa aproximativ 10 companii, printre care Siemens și Audi. Reuters a precizat că se așteaptă ca un parteneriat oficial să fie anunțat în cadrul summitului, care continuă marți.

Huang a anunțat investițiile planificate de Nvidia în patru startup-uri germane: Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo și Reflex Aerospace. Compania a declarat că acestea fac parte dintr-un angajament de aproape 10 miliarde de dolari la nivel european.

„Următorul val al AI este unul fizic”, a afirmat Huang, referindu-se la robotică, producție, automobile și industria grea. „AI nu poate decât să vă sporească capacitățile. Nu le va înlocui”. El a calificat datele din sectorul de producție al Germaniei drept o resursă națională.

De asemenea, fondatorul Nvidia le-a recomandat celor prezenți să importe tehnologia AI, dar să nu „își exporte cultura, valorile sau cunoștințele”, adăugând: „Această revoluție industrială este atât de puternică, atât de impunătoare. Nu mai aveți o a doua șansă.”

Huang a descris, de asemenea, colaborarea companiei Nvidia cu industria germană, de la vehicule autonome până la gemeni digitali, care sunt modele virtuale utilizate pentru planificarea și gestionarea fabricilor, a precizat Nvidia.

Mai devreme în aceeași zi, Siemens a anunțat colaborarea cu Nvidia pentru realizarea unor fabrici autonome bazate pe AI. Creșterea producției în mediul complet virtual poate reduce efortul de inginerie cu până la 85%.

Liderii europeni, între urgența adoptării AI ca sursă de creștere și îngrijorarea privind dependența de giganții tech americani

Liderii europeni precum Merz privesc IA ca pe o sursă potențială de creștere, dar sunt totodată îngrijorați de gradul de dependență al Europei față de companiile tehnologice americane din acest domeniu.

Bogăția Europei în date de înaltă calitate din sectorul public și din sectorul manufacturier, care pot fi citite automat, ar putea servi drept materie primă pentru AI, o oportunitate menționată de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, ca un domeniu în care Europa ar putea concura cu SUA și China în domeniul IA.

Huang și Merz au afirmat că AI reprezintă o oportunitate pentru așa-numitul „mittelstand” german, adică sutele de întreprinderi mici și mijlocii din sectoare industriale extrem de specializate.

Merz se străduiește să relanseze creșterea economică în Germania după ani de aproape stagnare în urma pandemiei. Printre obstacolele cu care se confruntă economia se numără prețurile ridicate la energie, după pierderea accesului la gazul natural rusesc ieftin ca urmare a invaziei Ucrainei, concurența din partea Chinei în sectoare precum cel auto, unde Germania a dominat odinioară, precum și birocrația excesivă și procedurile de autorizare care blochează proiectele timp de ani de zile.

Toate acestea au frânat o economie puternic orientată către construirea de mașini complexe destinate exportului, inclusiv autoturisme, trenuri, aeronave și echipamente industriale.

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