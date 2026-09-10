Germania cere reduceri de sute de miliarde de euro din bugetul UE: „Europa are nevoie atât de realism, cât și de reformă”

Cancelarul german Friedrich Merz (foto dreapta) a cerut miercuri reduceri de sute de miliarde de euro din bugetul pe termen lung propus de Comisia Europeană, susținând că planul este nesustenabil într-un moment în care statele membre își reduc cheltuielile interne, potrivit Reuters.

Germania, Danemarca, Țările de Jos, Austria, Finlanda și Suedia au declarat în august că bugetul propus de Comisie, în valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro (2.330 de miliarde de dolari) pentru perioada 2028-2034, ar trebui redus „într-un mod echilibrat”, toate domeniile de cheltuieli contribuind la reduceri.

„Europa are nevoie atât de realism, cât și de reformă”, a declarat Merz după întâlnirea cu președintele Consiliului European, Antonio Costa (foto stânga), la Berlin, subliniind că propunerile Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual prevăd o creștere de 60% față de actuala perioadă bugetară de șapte ani.

„Într-un moment în care toate statele membre își reduc bugetele, acest lucru este pur și simplu inaccesibil”, a spus Merz despre bugetul propus.

Costa: Noile taxe ale UE vor reduce contribuțiile statelor către Bruxelles

Cadrul financiar multianual (MFF) al UE necesită unanimitatea tuturor celor 27 de state membre. Costa și Merz au declarat că doresc să ajungă la un acord până la sfârșitul anului 2026.

„Nu le putem cere statelor membre să contribuie cu mai mult”, a spus Costa. „Trebuie să creăm noi surse proprii de venituri pentru a proteja bugetele naționale. Toate bugetele naționale trebuie respectate.”

Merz a declarat că reducerile ar trebui aplicate în toate domeniile de politică și a respins ideea de a recurge la noi împrumuturi comune ale UE pentru a acoperi diferența.

„Datoria excesivă ne amenință suveranitatea și capacitatea de a acționa”, a spus Merz, adăugând că guvernele au sarcina „admittedly dureroasă” de a stabili priorități.

Merz a cerut ca următorul buget al blocului comunitar să redirecționeze cheltuielile către competitivitate și apărare, argumentând că un „buget al secolului XX” nu poate răspunde provocărilor actuale.

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