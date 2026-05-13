Germania propune ca TikTok să treacă sub control european în interiorul UE, pe modelul american

Germania a cerut marţi ca operaţiunile TikTok din UE să treacă sub control european, așa cum s-a întâmplat în SUA, pentru a evita o interzicere a aplicaţiei.

„Sunt ferm convins că Europa ar trebui să se inspire după modelul american”, a declarat ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, citat de AFP, agenție preluată de Agerpres.

„Asta înseamnă că ar trebui să încredinţăm activităţile europene ale Tik Tok unui gestionar european”, a declarat el pe marginea unei reuniuni la Bruxelles.

Modelul american

Aplicaţia, extrem de populară în rândul tinerilor, a anunţat la începutul anului crearea unei companii cu majoritate americană pentru a-şi continua activităţile în SUA în pofida legăturilor sale cu societatea mamă chineză.

În centrul conflictului original s-a aflat puternicul algoritm al TikTok, în privinţa căruia aleşii americani aveau temeri că ar putea fi utilizat ca o armă de colectare de date sau de propagandă de către guvernul chinez.

În acelaşi mod, ministrul german al culturii a declarat că se îngrijorează că „TikTok colectează date privind tinerii europeni la o scară inimaginabilă”.

„Aceste date sunt transmise către servere a căror origine precisă nu o cunoaştem”, a avertizat el.

TikTok încearcă să liniştească Bruxellesul stocând informaţiile utilizatorilor europeni în Europa, cu restricţii asupra persoanelor care pot avea acces la ele.

Platforma face de asemenea obiectul unor anchete ale Uniunii Europene, în cadrul reglementărilor sale din sectorul digital.

