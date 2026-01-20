Germania accelerează recrutările – Bundeswehr a ajuns la 185.000 de soldați, cel mai mare număr de soldați din ultimii 12 ani

Numărul soldaţilor germani a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, cu 184.200 de soldaţi în serviciu, a declarat marți ministrul Apărării Boris Pistorius, relatează dpa, agenție preluată de Agerpres.

Forţele active ale Bundeswehr-ului au crescut cu aproximativ 3.000 de soldaţi în 2025, cele mai bune cifre de recrutare din ultimii 15 ani, conform ministrului.

Germania doreşte să crească numărul de soldaţi la 260.000 până la mijlocul anilor 2030, în conformitate cu noile obiective NATO convenite anul trecut, în contextul unei creşteri a ameninţării din partea Rusiei.

După luni de dezbateri tensionate, guvernul cancelarului Friedrich Merz a reintrodus un program de serviciu militar la sfârşitul anului trecut. Schema este iniţial voluntară, dar ar putea deveni obligatorie dacă nivelul de recrutare nu atinge obiectivele necesare.

Ministrul german al apărării a mai spus marţi că cifrele în creştere ale înrolărilor sunt un semn de încredere în Bundeswehr.

„Tinerii sunt din ce în ce mai dispuşi să se dedice securităţii externe a Germaniei”, a afirmat ministrul. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat pe de altă parte pentru dpa că armata germană are nevoie urgentă de personal, echipamente şi infrastructură, având în vedere situaţia de securitate şi noile obiective ale NATO.

