Germania ar putea introduce serviciul militar obligatoriu

Cancelarul german Friedrich Merz se așteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează luni dpa, preluată de Agerpres.

Friedrich Merz a făcut aceste comentarii duminică, într-un interviu pe postul public ARD.

”Susțin ceea ce am convenit în acordul de coaliție, și anume să începem cu serviciul voluntar, deocamdată. Dar bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar”, a declarat Merz, care conduce blocul conservator al guvernului german.

El a menționat că în prezent sunt circa 350.000 de tineri bărbați pe grupa de vârstă eligibilă și aproximativ același număr de femei.

Cu toate acestea, nu toți bărbații vor fi recrutați sau supuși unor examene medicale, iar ca urmare a restricțiilor constituționale femeile nu pot fi recrutate.

NATO consideră că Germania are nevoie de o forță de 260.000 de militari ca să reziste unui potențial atac, cum ar fi unul din partea Rusiei, ceea ce înseamnă că Bundeswehr are nevoie de aproximativ 80.000 de soldați activi suplimentari.

Propunerea ministrului apărării, Boris Pistorius, social-democrat, se bazează pe înrolarea voluntară și urmărește să atragă mai mulți tineri, făcând serviciul militar mai atractiv, inclusiv prin remunerație și condiții mai bune.

Legislatorii conservatori au criticat proiectul de lege pentru că nu specifică în ce circumstanțe ar putea să treacă serviciul voluntar la un sistem obligatoriu.

Premierul bavarez: ”Nu există nicio cale de a evita recrutarea obligatorie”

”Nu există nicio cale de a evita recrutarea obligatorie. Jumătățile de măsură nu mai sunt suficiente. O politică de recrutare incertă nu ajută pe nimeni”, a declarat premierul bavarez Markus Soder, unul dintre cei mai puternici politicieni conservatori din țară, în ediția de duminică a ziarului Bild.

Noua lege a serviciului militar urma inițial să fie dezbătută în primă lectură în Bundestag săptămâna aceasta joi. Cu toate acestea, sâmbătă, purtătorii de cuvânt ai ambelor facțiuni ale coaliției au anunțat că discuțiile parlamentare vor începe peste două săptămâni.

În interviul său televizat, Merz a abordat și recentele observări de drone, pe care le-a atribuit Rusiei.

”Este o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a spus el. El a încercat totuși să liniștească publicul: ‘Până acum, nu am avut niciun incident care să implice o dronă înarmată. Sunt încercări de recunoaștere și încercări de a tulbura populația’”.

Guvernul va lua măsuri împotriva acestui lucru, a mai afirmat cancelarul.

