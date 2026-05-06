Germania analizează un plan de ultim moment pentru a contracara preluarea Commerzbank de către UniCredit

Guvernul Germaniei analizează un plan de ultimă instanță pentru a bloca preluarea Commerzbank de către UniCredit: banca de stat KfW ar urma să își mărească participația în instituția financiară, într-o încercare de a crea un bloc suficient de puternic pentru a împiedica oferta italiană de aproximativ 37 de miliarde de euro, potrivit Reuters.

Măsura este discutată pe fondul îngrijorărilor că pierderea Commerzbank ar afecta un pilon al economiei germane, în special finanțarea companiilor Mittelstand, însă inițiativa ar presupune costuri de miliarde de euro și rămâne incert dacă va fi susținută de coaliția de guvernare.

Germania deține deja 12% din Commerzbank după un bailout din criza financiară de acum două decenii.

„O posibilă participare a KfW ar trebui cu siguranță luată în considerare”, a spus Armand Zorn, membru influent al Partidului Social Democrat (SPD), care controlează în prezent Ministerul Finanțelor din Germania. „Ar trebui privită ca o ultimă soluție, dacă toate celelalte opțiuni eșuează… impactul ar depăși cu mult simbolicul”, a declarat vicepreședintele grupului parlamentar al SPD din Bundestag.

Guvernul și conducerea Commerzbank devin tot mai exasperate, pe măsură ce nu reușesc să descurajeze tentativa de preluare în valoare de 37 miliarde de euro a CEO-ului UniCredit, Andrea Orcel, al băncii UniCredit.

Orcel urmărește Commerzbank din 2024, construind o participație de aproape 30%, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz și CEO-ul băncii, Bettina Orlopp, au tras semnale de alarmă.

„Guvernul ar trebui să continue să transmită că o preluare ostilă a Commerzbank nu este în interesul centrului financiar al Germaniei”, a spus Zorn. „Commerzbank joacă un rol central pentru reziliența economică a Germaniei.”

KfW, Ministerul Finanțelor și Commerzbank au refuzat să comenteze.

Dacă nu acționează, Berlinul riscă să-și deterioreze și mai mult imaginea, într-un context în care reformele economice întârzie, iar economia Germaniei stagnează.

Conflictul a ajuns într-un punct critic după ce UniCredit Bank a lansat oficial o ofertă de preluare la un preț considerat scăzut. El susține că banca nu își atinge potențialul și că Europa ar beneficia de bănci mai mari într-un context geopolitic instabil.

Vineri, Commerzbank va publica o strategie actualizată, în speranța de a convinge investitorii de valoarea independenței sale. Banca va anunța reduceri de costuri, inclusiv posibile tăieri de personal, al treilea val de restructurări din acest deceniu.

Până în 2024, Germania deținea o participație mai mare în Commerzbank, dar o încercare nereușită de a vinde o parte din acțiuni a dus la intrarea UniCredit în acționariat.

Participația actuală a statului valorează peste 4,5 miliarde de euro. Dublarea acesteia pentru a obține o minoritate de blocaj de 25% ar costa cel puțin la fel de mult și s-ar putea să nu oprească preluarea lui Orcel.

KfW a fost înființată în 1948 pentru a finanța reconstrucția Germaniei după Al Doilea Război Mondial. Cel mai recent, a contribuit la salvarea companiei Lufthansa în timpul pandemiei de COVID-19.

