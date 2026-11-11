Germania va plăti 6,6 mld. € pentru jumătate din acţiunile companiei care produce tancurile Leopard – vrea paritate cu Franța

Guvernul german va plăti 6,6 miliarde de euro pentru participaţia sa la grupul franco-german de apărare KNDS, producătorul tancurilor Leopard 2, au declarat marţi, pentru agenția de știri Reuters, două surse din apropierea acestui dosar.

Statul francez deține o cotă de 50% prin intermediul holdingului de stat GIAT Industries (fostul producător Nexter Systems).

Consorțiul KNDS este format din două entități principale: KNDS Deutschland, fosta Krauss-Maffei Wegmann, și KNDS France, fosta Nexter. Guvernul german intenționează să achiziționeze acțiuni în cadrul părții germane a consorțiului.

KNDS Deutschland este producătorul tancurilor Leopard 2 și al obuzierelor autopropulsate PzH 2000 și, în colaborare cu Rheinmetall, produce vehiculele de luptă ale infanteriei Puma și transportoarele blindate pe roți Boxer – practic toate vehiculele blindate de luptă principale utilizate de Heer (Armata Germană).

Germania urmează modelul Franței, țară unde statul deține participații consistente în companiile de apărare

Guvernul federal german dorește să-și asigure interesele prin achiziționarea a jumătate din acțiunile întregului consorțiu KNDS, urmând un principiu similar celui al guvernului francez (unde o mare parte a industriei de apărare este deținută de stat sau statul deține participații semnificative în companii), menționează publicația Defence24.

Berlinul a încheiat săptămâna trecută un acord cu familiile care deţin grupul KNDS pentru a cumpăra o participaţie de 50% la această companie, obiectivul Guvernului german fiind acela de a obţine o influenţă mai mare asupra tehnologiilor vitale din domeniul apărării.

Preţul de 6,6 miliarde de euro pentru o participaţie de 50% la KNDS este semnificativ mai mic decât suma pe care Executivul german o estimase anterior pentru un pachet de 40%.

Pentru acea tranzacţie, propusă iniţial în luna iunie, fusese alocată o sumă de până la 7,2 miliarde de euro.

Revista Spiegel a fost prima care a dezvăluit preţul de achiziţie. Citând surse parlamentare, publicaţia a precizat că preţul a fost stabilit pe baza unei evaluări a KNDS de 11,2 miliarde de euro, realizată înainte ca proiectul care viza derularea unei oferte publice iniţiale (IPO) să fie abandonat, la care s-a adăugat o primă de un miliard de euro.

Guvernul german a refuzat să comenteze detaliile confidenţiale ale negocierilor în derulare, precizând doar că investiţia planificată reprezintă „o decizie importantă într-un moment în care securitatea Europei se schimbă semnificativ”.

Berlinul şi Parisul ar urma să dețină participaţii la 40% fiecare, dacă dacă va fi posibil un nou IPO

Conform unui document al Ministerului de Finanţe, pregătit pentru comisia de buget a Parlamentului german, Berlinul vrea să egaleze influenţa Franţei în cadrul KNDS şi să evite situaţia în care ar putea fi surclasată la vot în cazul unor decizii esenţiale.

În prima fază, Guvernul german ar urma să preia participaţia de 50% de la familiile care deţin KNDS, iar ulterior Berlinul şi Parisul ar urma să îşi reducă participaţiile la 40% fiecare, prin intermediul unei viitoare oferte publice iniţiale, dacă condiţiile de pe piaţă vor permite derularea unui IPO.

KNDS, producătorul tancurilor Leopard 2 şi obuzierelor Caesar, a fost creat în 2015 în urma fuziunii dintre compania franceză Nexter şi cea germană Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

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