Georgiana Camelia Georgescu, Consiliul Fiscal – despre Bugetul 2027: „Trebuie să protejăm investițiile, dar trebuie să prioritizăm proiectele”

Bugetul statului pentru anul 2027 trebuie să acomodeze urgențele, dar nu trebuie să ignore prioritățile strategice, după cum a explicat Georgiana Camelia Georgescu, membru al Consiliului Fiscal și decan al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE București.

„Cred că principiul de la care ar trebui să pornim este următorul: urgențele trebuie finanțate, dar ele nu trebuie să anuleze prioritățile strategice. Iar prioritățile strategice trebuie asumate numai în măsura în care există o perspectivă credibilă de finanțare, respectiv de implementare”, a declarat Georgiana Camelia Georgescu la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată miercuri de CursdeGuvernare.ro .

Cum ne împărțim între priorități și urgențe

Stabilirea priorităților pentru bugetul din 2027 ar trebui să plece de la o distincție clară între obligațiile care nu pot fi amânate, proiectele care trebuie continuate pentru a evita pierderea finanțării și cheltuieli care pot fi reevaluate sau reprogramate.

„Pentru că nu toate cheltuielile au aceeași urgență, nu toate proiectele au aceeași maturitate și nu toate angajamentele trebuie finanțate în același ritm. În cazul investițiilor, trebuie să avem în vedere nu doar valoarea proiectelor, ci și stadiul lor de implementare, sursa de finanțare și consecințele întreruperii sau amânării acestora.”

În ceea ce privește fondurile europene, România trebuie să coreleze creditele bugetare cu tranșele de plată care mai pot fi încasate și cu plățile care pot fi realizate efectiv până la finalul anului 2026.

„Consiliul Fiscal subliniază că orice sumă nevalidată din componenta de granturi a PNRR poate avea un impact direct asupra deficitului, deoarece cheltuielile efectuate trebuie acoperite din bugetul național sau din alte surse.”

În cazul apărării, Georgiana Camelia Georgescu a subliniat că angajamentele asumate prin programul SAFE trebuie integrate în mod transparent și realist în proiecțiile bugetare, astfel încât să nu apară presiuni neanticipate asupra execuției.

„Iar în cazul cheltuielilor sociale și al celor cu personalul din sistemul public, este nevoie de o evaluare atentă a obligațiilor recurente și de menținerea disciplinei bugetare.”

Bugetul pentru anul 2027 trebuie să continue consolidarea fiscală prin măsuri credibile, nu prin amânări de plăți sau ipoteze optimiste privind veniturile.

„Trebuie să protejăm investițiile publice, dar să schimbăm accentul de la volumul alocărilor la calitatea acestora, la eficiența alocărilor și a utilizării resurselor și la capacitatea efectivă de implementare a proiectelor. Trebuie să construim bugetul pornind de la obligațiile și angajamentele reale ale statului, să prioritizăm proiectele și să evităm asumarea unor cheltuieli permanente fără surse sustenabile de finanțare.”

Când vine vorba despre credibilitatea României, Consiliul Fiscal a atras atenția că evoluția finanțelor publice este urmărită cu atenție, atât de Comisia Europeană, cât și de agențiile de rating.

„Blocarea acestui proces de consolidare fiscală ar putea pune în pericol ratingul suveran al României. Credibilitatea fiscală nu se construiește printr-un singur buget și nici nu se pierde doar printr-o singură rectificare. Consolidarea și credibilitatea fiscală se construiesc prin consecvență, predictibilitate și capacitatea de a respecta angajamentele asumate.”

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