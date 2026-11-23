Călin Georgescu a ieșit luni din Arestul Central, după ce Curtea de Apel București (CAB) a respins contestația procurorilor DIICOT, ca nefondată, și a dispus plasarea în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile.

„Respinge ca nefondată contestaţia formulată de PICCJ-DIICOT. (…) Definitivă”, au transmis reprezentanţii CAB.

Decizia este definitivă și Georgescu a fost eliberat din Arestul Central, unde era închis din 29 septembrie.

Pe timpul cât se află în arest la domiciliu, Călin Georgescu trebuie să poarte o brățară electronică de supraveghere și este obligat să comunice periodic instanței informații relevante despre mijloacele sale de existență.

Pe 9 noiembrie, judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul București a admis o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT. În esență, judecătoarea evoca printre motive faptul că nu există nicio dovadă că banii din presupusa faptă de înșelăciune de care este acuzat Călin Georgescu ar fi ajuns la el.

Georgescu mai are o decizie de plasare în arest la domiciliu, pronunțată pe 18 noiembrie de Tribunalul Ilfov, și aceasta atacată de DIICOT, dar dosarul încă nu a primit un termen la Curtea de Apel București.

”În urma Deciziei Curţii de Apel Bucureşti, prin care s-a dispus măsura arestului la domiciliu faţă de bărbatul în vârstă de 64 de ani, poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov – Serviciul de Investigaţii Criminale, structura Supravegheri Judiciare, vor demara activităţile specifice de supraveghere şi monitorizare. Persoana în cauză are obligaţia de a respecta măsura preventivă şi toate obligaţiile stabilite de instanţă, inclusiv aceea de a nu părăsi imobilul decât cu acordul instanţei. Poliţiştii se vor deplasa la adresa respectivă pentru efectuarea verificărilor, întocmirea documentelor şi comunicarea obligaţiilor legale”, a informat IPJ Ilfov.

Trimis în judecată în trei dosare

Călin Georgescu a fost trimis în judecată săptămâna trecută pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, alături de omul său de încredere, Ionel Rusen.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Călin Georgescu la prezidențiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Fostul candidat la președinție a mai fost trimis în judecată în alte două dosare:

alături de Horaţiu Potra şi de alţi 20 de inculpaţi, pentru tentativă de lovitură de stat

un dosar în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovarea unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.

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