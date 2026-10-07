George Simion anunță publicarea unui raport alternativ privind anularea alegerilor din 2024, altul decât cel promis de Cotroceni

Liderul AUR, George Simion, a declarat că marțea viitoare va fi făcut public, în Parlament, un raport privind anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din final de 2024. Anunțul lui Simion a fost făcut într-o emisiune de la TVR1 și se referă la un document la care a lucrat o comisie specială a Senatului, raportul fiind altul decât cel anunțat de mult timp de președintele Nicușor Dan.

Liderul AUR a făcut anunțul în momentul în care moderatoarea emisiunii „Dezacorduri de pace” de la TVR1, Dana Chera, a adus în discuție raportul promis de la Cotroceni. Întrebat de unde are informațiile referitoare la document, Simion a răspuns: „Păi, pentru că au lucrat niște oameni, nu doar imaginația domnului Nicușor Dan. Colegii mei de la Comisia de abuzuri, doamna Laura Gherasim” – documentul a fost pregătit în cadrul Comisiei de abuzuri din Parlamentul României.

Deputata AUR Laura Gherasim a anunțat la finalul lunii septembrie că a finalizat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, fiind așteptat ca documentul să fie complet diferit de cel promis de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a anunțat recent că își asumă în continuare publicarea propriului raport oficial, însă prezentarea lui a fost amânată din cauza crizei politice din ultimele cinci luni.

Întrebat de Dana Chera dacă deputata AUR a lucrat la raportul pe care președintele țării ar urma să îl facă public, Simion a replicat: „Nicușor Dan n-o să facă niciodată public niciun raport, că nu există raportul. Alegerile s-au anulat pentru că n-a câștigat persoana care trebuie, pentru că a câștigat Călin Georgescu. Raportul privind anularea alegerilor din România, lansat de Comisia de abuzuri din Senatul României.”

În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis anularea întregului scrutin prezidențial și reluarea procesului electoral, invocând nereguli grave, probleme legate de transparența finanțării și ingerințe online confirmate prin documente CSAT.

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