George Simion: „În ritmul în care ne duce actuala coaliție, vom intra în incapacitate de plată”

Președintele AUR, George Simion (foto), a declarat, duminică, în plenul Parlamentului, în deschiderea dezbaterilor și voturilor pe cele 4 moțiuni de cenzură depuse de partidul său, că actuala coaliție de guvernare va duce România în incapacitate de plată.

„În ritmul în care mergem, în ritmul în care ne duce actuala coaliție, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată. Și asta până să intre așa-zisele măsuri reformiste în vigoare. Dacă voi nu faceți ce trebuie făcut și nu faceți, este evident, cu 13.000 de locuri de muncă care la un moment dat vor fi tăiate, nu faceți nicio reformă, doar vă jucați de-a reforma, creșteți taxe și scădeți încasările la stat.

Ãsta este singurul efect care se produce. În timp ce ministrul vostru de Finanțe are firme care nu își declară bilanțul, care nu își plătesc datoriile la stat, antreprenorii în viața reală își restrâng activitatea, își închid activitatea sau își relochează activitatea și își mută sediul social al în alte companii. Am auzit aici de la domnul Grindeanu, șeful Camerei Deputațiilor, președintele PSD, spunând că noi suntem cu privilegiații, nu cu poporul. Domnul Grindeanu, asta este exact ce acuzăm în moțiunile succesive pe care le depunem. Că nu tăiați deloc de la privilegiați, ci tăiați de la omul mic, de la cei care muncesc în instituții, pe când sinecurile și pilele, le mențineți și mimați reformele”, a spus Simion de la tribuna Parlamentului, potrivit Agepres.

Liderul AUR a susținut că, în timp ce românii sunt în cea mai mare parte afectați de măsurile de austeritate, se alocă sume foarte mari de bani pentru Ucraina.

„Sunteți asasinii națiunii române. Sunteți asasinii democrației din România. Dacă voiați să faceți reforme, aveați un aliat în noi, restrângând numărul de UAT-uri, restrângând funcțiile de conducere și numărul de instituții din statul român. Ne acuzați pe noi că mințim, dar voi nu spuneți cu subiect și predicat câți bani s-au dat Ucrainei. Puteți de la acest pupitru să negați că peste 14 miliarde de euro s-au dat către Ucraina? Dacă acești bani erau direcționați către programul de masă caldă, dacă acești bani nu mai erau luați de la familiile monoparentale și bursele care se dădeau către copiii din familiile monoparentale, dacă lăsați o șansă mediului rural din Români? Preferați să vă salvați pe voi, după cum vă salvați astăzi, într-o zi de duminică, cu acest vot pentru a nu da față în față cu poporul român. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru este inevitabil”, a spus George Simion.

