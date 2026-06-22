George Simion îi cere lui Adrian Veștea să-și depună mandatul: „Nu va fi votat de AUR – îl așteptăm la ora 20.00 la negocieri”. „Președintele Dan să spună dacă AUR mai este partid extremist”

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni că, dacă acest guvern va fi votat luni seara, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR. El a declarat că premierul desemnat, Adrian Veștea, trebuie să depună mandatul, înainte de votul programat în plenul reunit al Parlamentului, sau să amâne votul pentru a negocia și a accepta condiţiile AUR, dacă vrea sprijinul acestei formațiuni.

”Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii şi alţii. Îl aşteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veştea, îl aşteptăm pe domnul Nicuşor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică public, să zică şi într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremişti”, a afirmat George Simion la Parlament.

AUR îl aşteaptă pe premierul desemnat, Adrian Veştea, la ora 20.00, la sediul partidului pentru discutarea condițiilor AUR pentru a-i vota Guvernul, a mai spus Simion.

Condițiile AUR:

reprezentarea AUR în Guvern conform mandatelor pe care le deține în Parlament

negocierea unui alt program de guvernare

președintele Nicușor Dan să spună public dacă AUR este sau nu partid extremist

AUR își dorește în continuare alegeri anticipate și demiterea președintelui Dan, a mai spus George Simion.

El a mai arătat că îl aşteaptă pe premierul desemnat, Adrian Veştea, la ora 20.00, la sediul partidului.

George Simion: „Prioritățile AUR, aceleași: alegeri anticipate și suspendarea președintelui DAN”

”Priorităţile noastre politice, aşa cum le-am tot repetat în ultimele săptămâni, dar le reiterez, pentru a ieşi din criză, atâta timp când nu există dialog, sunt alegerile anticipate. Şi dacă va continua în acest stil în care doar unii sunt buni şi alţii nu sunt buni, dar vrem voturile lor, suspendarea lui Nicuşor”, a mai spus Simion.

AUR îi recomandă lui Adrian Veștea să-și depună mandatul

”Eu fac un apel şi la premierul desemnat Veştea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunţul pe care îl fac, nu o să treacă de vot, nu va avea susţinerea 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest Parlament. Şi îl aştept pe domnul Veştea până diseară, la ora 20.00, la sediul formaţiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru ţară”, a precizat George Simion.

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