George Simion, după consultările la Cotroceni: „Fără AUR nu se poate rezolva criza guvernamentală, iar dacă preşedintele va continua să încalce voinţa românilor, se ajunge la suspendare”

Fără AUR nu se poate rezolva criza guvernamentală, iar dacă preşedintele Nicuşor Dan va continua să încalce voinţa românilor, se ajunge la suspendare, a avertizat George Simion, după scurta consultare de la Cotroceni.

El a repetat că AUR nu va vota un executiv din care nu face parte.

„Ne bucură faptul că domnul Nicușor Dan și-a schimbat ritmul. Mult mai rapid, mult mai la subiect. Aș începe prin a repeta ceea ce ieri cred că a înțeles toată lumea. Fără AUR nu se poate. Țara trece prin niște momente complicate. România a fost adusă în această situație de guvernările iresponsabile și de către conducătorii slabi pe care i-a avut. Azi AUR a venit cu o propunere de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR, desigur respectând votul românilor. Obiectivele noastre politice le-am enumerat de-a lungul ultimei luni. A fost o lună pierdută pentru că nu am fost ascultați. Cine decontează această lună pierdută din vina președintelui? AUR a arătat în Parlament faptul că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului, și dacă va continua să încalce voința românilor, concluzia e că trebuie suspedarea lui Nicușor Dan. Dacă nu se intervine acum, săptămâna aceasta, pentru ca domnul Ilie Bolojan să părăsească scaunul de la Palatul Victoria. Au trecut 45 de zile. Guvernul e demis. AUR vrea să construiască pentru că țara trebuie să iasă urgent din criză”, a George Simion, în fața jurmaliștilor.

Întrebat care a fost premierul propus de AUR, George Simion a răspuns: „Toate cărțile și propunerile sunt pe masă, însă repet ceea ce v-am spus și eu cunosc locul, rolul în această formație”. „Noi am fost al doilea partid al țării. Sigur că vrem o nominalizare a AUR. Trebuie în mod normal să treacă peste prima fază primul partid al țării (PSD – n.red.). Va fi foarte greu să formezi o majoritate. Nu există guverne minoritare. Există numai guverne susținute de o majoritate parlamentară și vrem să se reflecte în viitoare formulă guvernamentală”, a mai precizat liderul AUR.

Referitor la declarația Sorin Grindeanu potrivit căreia PSD nu intenționează să formeze un guvern cu AUR, George Simion a replicat: „Nu știu dacă așa au spus cei de la PSD sau nu au spus cei de la PSD, dar dacă ei persistă în eroare, asta va avea costuri în continuare asupra României. Aș face un apel la calm către toate partidele politice și aș spune că AUR e parte a soluție nu parte a problemei”.

Reamintim că senatorul PSD Paul Stănescu, fost secretar general al partidului, a declarat luni seara, înainte de anunțarea rezultatului votului în Parlament, că social-democrații au greșit atunci când au exclus din start orice formulă de guvernare alături de AUR.

„Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. PSD a câștigat alegerile. Cum să nu vrea? A spus public că vrea”, a declarat Paul Stănescu.

Întrebat despre colaborarea cu AUR, Stănescu a subliniat că PSD s-a înșelat refuzând colaborarea cu partidul condus de George Simion.

„AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Sunt reprezentanții a 20% dintre români. (…) PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR”, a afirmat Stănescu.

Cursă contracronometru

Eșecul Guvernului Adrian Veștea este prima încercare de formare a guvernului respinsă în Parlament, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis pe 5 mai, așa încât președintele Nicușor Dan mai poate face o desemnare.

Noua propunere va fi cea de-a treia, după ce europarlamentarul Eugen Tomac, prima alegere a șefului statului, și-a depus mandatul. Această încercare nu se ia însă în considerare, formal, conform Constituției.

Președintele poate face o nouă desemnare, iar procedura continuă până la două solicitări respinse de învestitură. După respingerea a cel puțin două propuneri și dacă trec 60 de zile de la prima solicitare, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate.

Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului

(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

Risc de anticipate în lipsa unui acord între PSD și foștii parteneri de coaliție

El a recunoscut că a crescut riscul anticipatelor: ”Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegeri anticipate”, a spus el.

Despre un guvern minoritar, Grindeanu a menționat că e dificil în acest moment să fie altcumva în Parlament decât în această formă.

”Vă spun că și dacă ar fi, prin absurd, un guvern de acest tip, nu e majoritar”.

Președintele PSD a mai spus că PSD nu va face guvern cu AUR, după care a părăsit sala, cu mult înainte de anunțarea rezultatului votului.

Senatorul PSD Paul Stănescu, fost secretar general al partidului, a declarat luni seara, înainte de anunțarea rezultatului votului în Parlament, că social-democrații au greșit atunci când au exclus din start orice formulă de guvernare alături de AUR.

„Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. PSD a câștigat alegerile. Cum să nu vrea? A spus public că vrea”, a declarat Paul Stănescu.

Întrebat despre colaborarea cu AUR, Stănescu a subliniat că PSD s-a înșelat refuzând colaborarea cu partidul condus de George Simion.

„AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Sunt reprezentanții a 20% dintre români. (…) PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR”, a afirmat Stănescu.

Dacă PSD cere marți guvernarea, în timpul discuțiilor cu președintele Dan, va trebui să precizeze și voturile pe care se bazează pentru obținerea majorității. Dacă aceasta nu este sigură și o nouă încercare de formare a cabinetului eșuează, șeful statului poate declara dizolvarea executivului, ceea ce ar fi în dezavantajul social-democraților, conform sondajelor.

Cea mai probabilă soluționare este aceea a unei înțelegeri între foștii parteneri de coaliție – PSD, PNL, USR și UDMR – pentru un guvern acceptat pe baza unui moratoriu pe doar șase luni.

Sprijinul USR pentru un guvern minoritar PSD nu e garantat – Bolojan reiterează că vrea un pact politic național pentru un guvern minoritar

De notat totuși că Liviu Mihaiu, vicepreședinte al USR, a declarat marți dimineață că USR nu va susține un guvern PSD existând o decizie a forurilor de conducere ale partidului în acest sens.

Pe de altă parte, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis marți dimineață că PNL îşi menţine propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilească priorităţile României pentru următoarele 6 luni şi că PNL este pregătit să contribuie la o soluţie.

„Partidul Naţional Liberal îşi menţine propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilească priorităţile României pentru următoarele 6 luni. PNL este pregătit să contribuie la o soluţie. Dar o soluţie corectă, asumată, transparentă şi construită în interesul real al României”, afirmă Bolojan într-o postare pe Facebook.

El notează că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, construit pe transparenţă, reguli clare şi respect pentru principiile democratice.

„Jocurile de culise şi trădările şi-au arătat limitele. Ce se construieşte fără principii, fără seriozitate şi fără onestitate nu poate rezista”, argumentează liderul liberal.