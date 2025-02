George Simion anunță că ”vineri sau sâmbătă” candidatura lui Călin Georgescu va fi depusă

Călin Georgescu își va depune candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai, vineri sau sâmbătă, a anunțat George Simion, joi seară la Digi24.

„În următoarele zile, ore, vineri poate sâmbătă. Este o decizie care îi aparține. Are peste 300.000 de semnături și încă vin semnături. Ori mâine, ori poimâine”, a afirmat George Simion, joi seară la Digi24.

El a adăugat că AUR își susține pe Călin Georgescu la prezidențialele din luna mai. „Este angajamentul pe care ni l-am luat în momentul turului 2 când domnul Călin Georgesu a intrat cu Elena Lasconi. Au fost anulate abuziv aceste alegeri. Susținerea noastră a fost luată printr-un vot în unanimitate în forul de conducere al AUR”, a explicat Simion.

Simion, despre dosarul lui Georgescu: ”manipulat politic”

Despre ancheta procurorilor care îl vizează pe Georgescu, președintele AUR a spus că este vorba de „poliție politică” și că i se pare a fi „un dosar manipulat politic”. El a mai precizat că intenția este, „la fel ca și în cazul deciziei ilegitime luate în cazul Dianei Șoșoacă la CCR” ca Georgescu să nu poată candida la alegeri. „Se așteaptă toată țara. Ar fi un nou abuz, o continuare a unei politici a unui stat abuziv”, a mai afirmat Simion, întrebat dacă sunt șanse ca CCR să decidă o astfel de interdicție în cazul lui Călin Georgescu.

Liderul AUR a mai spus că atât el, cât și parlamentarii partidului au fost la sediul Parchetului General nu ca să facă presiune. „Nu am fost acolo pentru presiune, ci pentru a veghea că totul se desfășoară normal, pentru că avem suspiciuni că e un dosar care a apărut la presiune politică”, a conchis Simion.

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a fost audiat miercuri timp de cinci ore la sediul Parchetului General, unde procurorii i-au adus la cunoștință că este inculpat și acuzat de printre altele, de săvârșirea infracțiunilor de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații și promovarea cultului persoanelor acuzate de genocid.

A fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile și nu are voie să părăsească țara. În cel 60 de zile controlului judiciar, fostul candidat la prezidențiale are interdicție să părăsească țara și să creeze conturi pe rețelele sociale, dar și să poarte arme. Totodată, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar.

