Generalul american Alexus Grynkewich: Aliații europeni ai SUA trebuie să se pregătească pentru a asigura apărarea Europei din 2035

Aliații europeni ai SUA ar trebui să fie suficient de puternici pentru a coordona apărarea continentului din 2035, a declarat joi, în fața unei comisii senatoriale americane, generalul Alexus Grynkewich (foto), comandantul suprem al forțelor aliate în Europa.

În cadrul unei audieri în fața Comisiei pentru Forțele Armate a Senatului, generalul a mai spus că orice eventual acord de pace între Rusia și Ucraina nu ar pune capăt amenințării pe care Kremlinul o reprezintă pentru Europa. „Din perspectivă pur militară, atunci când 500.000 de soldați ruși căliți în luptă vor fi repoziționați în alte zone, va trebui să acordăm atenție acestui lucru ca o potențială amenințare militară și să fim conștienți de ceea ce ar putea reprezenta pentru alianță”, a precizat Grynkewich, potrivit publicației Stars and Stripes.

O nouă strategie a Departamentului Apărării solicită aliaților NATO să dezvolte forțe armate capabile să gestioneze apărarea convențională a Europei. Ceea ce nu este clar este cât de repede se așteaptă Pentagonul ca această tranziție să aibă loc și cât de mare ar putea fi nivelul viitor al forțelor americane în Europa, unde SUA au aproximativ 80.000 de soldați staționați, adaugă sursa citată.

„Mă tem că administrația se concentrează exclusiv pe viteza tranziției și nu pe implicațiile strategice ale unei greșeli”, a declarat senatorul Jack Reed, democrat din Rhode Island, în timpul audierii.

Senatorul Roger Wicker, republican din Mississippi și președinte al comisiei, a împărtășit aceste îngrijorări, afirmând că nu este momentul potrivit pentru reducerea efectivelor militare americane pe continent. „Cea mai bună modalitate de a reduce nevoia de apărare în Europa este de a diminua amenințarea reprezentată de armata Rusiei”, a spus Wicker, sugerând că Pentagonul ar trebui să acorde mai mult sprijin Ucrainei.

Însă Grynkewich a afirmat că majorarea cheltuielilor de către țările membre NATO, care au convenit să-și majoreze bugetele de apărare la 5% din PIB, ar trebui să le pună pe calea de a juca un rol dominant în apărarea Europei. Până la sfârșitul deceniului, „nu vor fi ajuns încă la acest nivel, dar cu siguranță până în 2035”, a spus Grynkewich când a fost întrebat când va fi Europa în măsură să-și asigure propria apărare convențională.

Pe lângă rolul jucat în apărarea Europei, Grynkewich a legat prezența forțelor americane de acolo de Operațiunea Epic Fury, campania în curs de desfășurare împotriva Iranului, condusă de armatele americane și israeliene. „Forțele, bazele și infrastructura noastră profită de geografia strategică a continentului și permit Statelor Unite să-și deplaseze rapid forțele, să susțină operațiunile și să ofere președintelui diverse opțiuni militare pe mai multe teatre de operațiuni”, a spus generalul american.

