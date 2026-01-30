Generalul Sorin Cîrstea, specialist în managementul crizelor, numit secretar al CSAT

Președintele Nicușor Dan l-a numit consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe Sorin Cîrstea (foto), anunță Administrația Prezidențială. Generalul este specializat în managementul crizelor, printre altele.

Cîrstea îl va înlocui pe consilierul de stat Mihai Șomordolea, care a cerut să fie eliberat din funcție.

”Decret privind numirea în funcția de consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a domnului Cîrstea Sorin, începând cu data de 31 ianuarie 2026”, precizează Administrația Prezidențială.

Este un militar de carieră, decorat cu cea mai înaltă medalie a Afganistanului (Highest Medal of Ghazi) și doctor în științe militare (specializat în operații psihologice și managementul crizelor).

În anul 2010 a obținut titlul de doctor în științe militare și informații în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, cu teza „Operațiile psihologice în sprijinul managementului crizelor și conflictelor militare moderne”, iar în anul 2015 a absolvit Colegiul Național de Apărare, programul postuniversitar “Probleme actuale ale securității naționale”.

A fost comandant al Combined Joint Psychological Operations Task Force (PSYOPS) din cadrul misiunii Resolute Support în Afganistan.

