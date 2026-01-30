cursdeguvernare

vineri

30 ianuarie, 2026

Stiri

Generalul Sorin Cîrstea, specialist în managementul crizelor, numit secretar al CSAT

De Vladimir Ionescu

30 ianuarie, 2026

Președintele Nicușor Dan l-a numit consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe Sorin Cîrstea (foto), anunță Administrația Prezidențială. Generalul este specializat în managementul crizelor, printre altele.

Cîrstea îl va înlocui pe consilierul de stat Mihai Șomordolea, care a cerut să fie eliberat din funcție.

”Decret privind numirea în funcția de consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a domnului Cîrstea Sorin, începând cu data de 31 ianuarie 2026”, precizează Administrația Prezidențială.

Este un militar de carieră, decorat cu cea mai înaltă medalie a Afganistanului (Highest Medal of Ghazi) și doctor în științe militare (specializat în operații psihologice și managementul crizelor).

În anul 2010 a obținut titlul de doctor în științe militare și informații în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, cu teza „Operațiile psihologice în sprijinul managementului crizelor și conflictelor militare moderne”, iar în anul 2015 a absolvit Colegiul Național de Apărare, programul postuniversitar “Probleme actuale ale securității naționale”.


A fost comandant al Combined Joint Psychological Operations Task Force (PSYOPS) din cadrul misiunii Resolute Support în Afganistan.

(Citește și: România trebuie ”să fie pregătită pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor”: Strategia Națională de Securitate a trecut prin CSAT și pleacă la Parlament)

****


