General-maiorul Florentina Ioniţă, cercetată pentru ilegalităţi cu fonduri europene, fostă șefă a Spitalului militar, a trecut în rezervă

Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă (60 de ani, foto), cercetată de DNA pentru ilegalităţi cu fonduri europene, a fost trecută în rezervă. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat semnarea decretului, marţi, declarând că o armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne şi capacităţi tehnice, ci şi integritate.

„Am semnat astăzi decretul pentru trecerea în rezervă a doamnei general Florentina Ioniţă. O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne şi capacităţi tehnice, ci şi integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigenţă şi transparenţă deplină”, a anunțat Nicuşor Dan.

„Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară şi imediată. Combaterea corupţiei, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect faţă de uniformă, faţă de cei care şi-au pus viaţa în slujba ţării şi faţă de încrederea cetăţenilor”, a mai adăugat Nicuşor Dan.

Acuzațiile DNA

Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, şi alte 18 persoane, majoritatea medici în cadrul unităţii sanitare, sunt cercetaţi de DNA pentru ilegalităţi în legătură cu un proiect finanţat din fonduri europene.

Prejudiciul total creat în dauna bugetului Uniunii Europene a fost evaluat la 8,3 milioane de lei.

Florentina Ioniţă este urmărită penal şi plasată sub control judiciar pe o cauţiune în valoare de un milion de lei, pentru uzurparea funcţiei şi abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

Potrivit procurorilor anticorupţie, ea ar fi angajat ca experţi în cadrul proiectului 18 cadre militare active cu funcţia de bază în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, cu toate că aceştia aveau interdicţia legală de a ocupa prin cumul de funcţii posturile vacante de experţi, ea însăşi fiind beneficiară de plăţi în cadrul acestui proiect, ca director ştiinţific.

Ioniţă a semnat documente în locul ministrului Apărării şi al şefului Statului Major al Apărării, menţionează DNA.

****