cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

21 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

General-maiorul Florentina Ioniţă, cercetată pentru ilegalităţi cu fonduri europene, fostă șefă a Spitalului militar, a trecut în rezervă

Rss
De Vladimir Ionescu

21 octombrie, 2025

Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă (60 de ani, foto), cercetată de DNA pentru ilegalităţi cu fonduri europene, a fost trecută în rezervă. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat semnarea decretului, marţi, declarând că o armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne şi capacităţi tehnice, ci şi integritate.

„Am semnat astăzi decretul pentru trecerea în rezervă a doamnei general Florentina Ioniţă. O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne şi capacităţi tehnice, ci şi integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigenţă şi transparenţă deplină”, a anunțat Nicuşor Dan.

„Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară şi imediată. Combaterea corupţiei, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect faţă de uniformă, faţă de cei care şi-au pus viaţa în slujba ţării şi faţă de încrederea cetăţenilor”, a mai adăugat Nicuşor Dan.

Acuzațiile DNA


Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, şi alte 18 persoane, majoritatea medici în cadrul unităţii sanitare, sunt cercetaţi de DNA pentru ilegalităţi în legătură cu un proiect finanţat din fonduri europene. 

Prejudiciul total creat în dauna bugetului Uniunii Europene a fost evaluat la 8,3 milioane de lei.

Florentina Ioniţă este urmărită penal şi plasată sub control judiciar pe o cauţiune în valoare de un milion de lei, pentru uzurparea funcţiei şi abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. 

Potrivit procurorilor anticorupţie, ea ar fi angajat ca experţi în cadrul proiectului 18 cadre militare active cu funcţia de bază în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, cu toate că aceştia aveau interdicţia legală de a ocupa prin cumul de funcţii posturile vacante de experţi, ea însăşi fiind beneficiară de plăţi în cadrul acestui proiect, ca director ştiinţific. 

Ioniţă a semnat documente în locul ministrului Apărării şi al şefului Statului Major al Apărării, menţionează DNA.

(Citește și: Percheziţii DNA la Spitalul Militar Central din Capitală. Este vizată, pentru fapte de corupție, general maior Florentina Ioniţă, director general al instituției)


****

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Percheziţii DNA la Spitalul Militar Central din Capitală. Este vizată, pentru fapte de corupție, general maior Florentina Ioniţă, director general al instituției

Afaceri cu morminte la MApN / Generalul Zisu, fost șef al Comandamentului Logistic al Armatei – nou dosar, alături de un alt general și un colonel

DNA: Generalul Cătălin Ștefăniță Zisu, plasat sub control judiciar pe cauțiune

Percheziţii DNA la Comandamentul Logistic al Armatei. Prejudiciu suspectat – peste 2,4 mil euro prin lucrări fictive la extinderea cimitirului Ghencea

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți