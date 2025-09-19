Generalul american (r) Philip Breedlove, fost comandant suprem al NATO: Cheia logistică pentru orice misiune viitoare de menținere a păcii în Ucraina se află la baza Kogălniceanu, „Ramsteinul Estului”

Generalul american Philip Breedlove a explicat într-un interviu acordat Kyiv Post de ce baza Mihail Kogălniceanu va juca în următorii ani un rol esențial în confruntarea cu agresiunea rusă și în asigurarea păcii în Ucraina.

Cheia logistică pentru orice misiune viitoare de menținere a păcii în Ucraina nu se află pe linia frontului, ci la sute de kilometri distanță, în România, potrivit unui fost comandant de vârf al NATO.

Generalul în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA Philip Breedlove, fostul comandant suprem al NATO, a declarat într-un interviu acordat Kyiv Post că bazele aeriene strategice ale României ar fi „absolut esențiale” pentru orice forță internațională de amploare care ar avea ca scop stabilizarea Ucrainei după conflict.

Breedlove, care în prezent face parte din consiliul de administrație al think-tank-ului american Saratoga Foundation, a scris recent, împreună cu președintele fundației, Glen Howard, articolul „România deține cheia menținerii păcii în Ucraina”. Pilonul central al argumentului autorilor este baza aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) din România.

„Ramsteinul Estului” – Baza militară de la Kogălniceanu, „o piatră logistică de temelie pentru menținerea păcii”

Breedlove se referă la Mihail Kogălniceanu (MK) ca la „Ramsteinul Estului”, o aluzie la imensa bază aeriană americană din Germania, care a fost mult timp un centru nevralgic pentru operațiunile de luptă ale NATO.

„Nu este o noutate faptul că MK este importantă pentru operațiunile aeriene occidentale”, a declarat Breedlove pentru Kyiv Post, subliniind rolul istoric al bazei în sprijinirea misiunilor din Afganistan.

„Baza MK, doar datorită poziției sale în lume, este incredibil de importantă pentru orice acțiune întreprindem în acea parte a lumii și are o poziție unică, fiind importantă pentru orice operațiuni din Ucraina”, a afirmat el.

Temerile de pe flancul estic

Comentariile fostului general cu patru stele vin în contextul discuțiilor continue dintre țările occidentale, conduse de Marea Britanie și Franța, privind formarea unei forțe multinaționale care să ajute la reconstrucția armatei ucrainene și să asigure logistica după un eventual acord de pace.

Deși România a fost un aliat esențial, guvernul său a exclus trimiterea propriilor trupe în Ucraina. Acest lucru, spune Breedlove, are la bază temeri geopolitice profund înrădăcinate.

„România, la fel ca Polonia și alte națiuni, este atât de conștientă și preocupată de invazia rusă, încât ezită să trimită forțe în afara țării, deoarece crede că va trebui să-și apere teritoriul”, a explicat el.

