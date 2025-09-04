Garanții solide de securitate pentru Ucraina, stabilite la Paris, în coordonare cu SUA: 26 de țări sunt gata să se implice „pe uscat, pe mare sau în aer” pentru a asigura pacea. Rusia – amenințată cu sancțiuni

Liderii „Coaliției celor care vor” au stabilit joi, la Paris, garanții de securitate solide pentru Ucraina, în coordonare cu președintele american, Donald Trump. Susținerea pentru „revigorarea” armatei ucrainene va continua, iar 26 de țări sunt gata să se implice „pe uscat, pe mare sau în aer” pentru a asigura pacea, după un acord între părțile beligerante, a anunțat președintele francez, Emmanuel Macron, la finalul reuniunii.

Liderul de la Élysée a avut un mesaj și pentru Vladimir Putin: Rusia riscă sancțiuni suplimentare dacă va continua să refuze pacea și să absenteze de la summiturile bilaterale și trilaterale despre care s-a discutat după întâlnirea Trump-Putin din Alaska.

După reuniunea Coaliției de la Paris, președintele francez, omologul său ucrainean, liderii europeni și emisarul american Steve Witkoff au discutat despre garanțiile de securitate cu Donald Trump, prin videoconferință, și, ulterior, Macron și Zelenski au ieșit la declarații.

Președintele francez a oferit câteva detalii despre „forța de reasigurare” și a vorbit de participarea a 26 de state, fără a le nominaliza.: „Această forță nu are intenția sau obiectivul de a purta un război împotriva Rusiei”, ci de a „reasigura poporul ucrainean și a menține încetarea focului odată ce aceasta va fi pusă în aplicare, precum și pentru a menține și garanta pacea”.

Emmanuel Macron a dat asigurari că sprijinul american pentru aceste garanții de securitate va fi finalizat „în următoarele zile”.

Donald Trump – sancțiuni economice suplimentare împotriva Rusiei

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că președintele Donald Trump a sugerat, joi, că SUA și Europa ar trebui să acționeze împreună în ceea ce privește sancțiunile suplimentare împotriva Rusiei și că sancțiunile privind petrolul și gazul sunt în discuție.

„Abordarea lui Trump a fost în mare măsură că trebuie să acționăm împreună în ceea ce privește politica de sancțiuni și acum să căutăm modalități, în special, de a opri mașina de război a Rusiei prin mijloace economice”, a declarat Stubb pentru presa finlandeză. „În acest caz, există două ținte, și anume petrolul și gazul. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și consilierii apropiați ai președintelui Trump vor discuta acest lucru în următoarele 24 de ore”, a spus Stubb.

Zelenski: Mașinăria de război a Rusiei trebuie privată de resurse

Volodimir Zelenski a declarat de lângă Macron că, în opinia sa, cheia pentru a pune capăt războiului este privarea „mașinăria de război rusești” de resurse, insistând asupra necesității de a exercita mai multă presiune – inclusiv sancțiuni economice – asupra Moscovei. El mai spus că Ucraina are nevoie să asigure „protecția maximă” a spațiului său aerian pentru a „salva vieți” și a proteja ucrainenii de atacurile nocturne ale Rusiei.

Președintele ucrainean scrisese anterior, pe X, că la reuniunea de la Paris au participat lideri din „peste 30 de țări, toate unite de același obiectiv: să pună capăt acestui război cu o pace durabilă și securitate pe termen lung”.

„Am discutat în detaliu despre disponibilitatea fiecărei țări de a contribui la asigurarea securității pe uscat, pe mare, în aer și în spațiul cibernetic. Ne-am coordonat pozițiile și am revizuit elementele garanțiilor de securitate. Sunt recunoscător tuturor pentru că au înțeles că principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică. Împărtășim aceeași opinie că Rusia depune toate eforturile pentru a prelungi procesul de negociere și a prelungi războiul. Sprijinul pentru Ucraina trebuie sporit, iar presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată. Pregătirile pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE sunt în curs de desfășurare. Japonia lucrează, de asemenea, la măsuri de sancționare”, a dezvăluit liderul de la Kiev.

Germania este pregătită să-și intensifice sprijinul acordat Ucrainei și își va asuma rolul în ceea ce privește garanțiile de securitate în cazul unei soluționări negociate a conflictului, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german. „Europenii sunt pregătiți să contribuie în mod decisiv la garantarea securității Ucrainei în urma unei soluții negociate. Germania va contribui la acest demers. Accentul trebuie pus pe finanțarea, înarmarea și instruirea forțelor armate ucrainene”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Președintele Dan: „România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare” contra Rusiei

„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare”, a scris președintele Dan, pe X, după ce a participat, în format videoconferință, la reuniunea de la Paris.

„Securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre”, a mai spus șeful statului, adăugând că apreciază „eforturile susținute și progresele realizate în ceea ce privește acordarea de garanții solide de securitate pentru Ucraina”.

„Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă forța noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților SUA la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistițiu și la o pace durabilă în Ucraina”, a subliniat Nicușor Dan.

***