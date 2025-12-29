Cum arată garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina. Zelenski ar fi acceptat oferta lui Trump pentru un acord de securitate pe 15 ani – încă se discută o perioadă mai lungă. Garanțiile care vizează țările europene, ”aproape convenite” / Primele reacții de la Moscova

Statele Unite au propus Ucrainei, printr-un proiect de document, garanții de securitate „solide” pe o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă pe o rețea de mesagerie.

Zelenski a mai spus luni că, în cadrul întâlnirii sale de duminică pe care a avut-o cu Donald Trump în Florida, a cerut Washingtonului ca aceste garanții să se aplice pe o perioadă mai lungă, relatează Le Figaro și Sky News, citate de News.ro. Amintim că, după discuțiile de duminică seară cu Donald Trump, Zelenski a spus că ”100% din garanțiile de securitate SUA-Ucraina” au fost convenite, remarcă prin care pare că acesta s-a referit și la structura garanțiilor oferite de SUA, nu doar la durata acordului.

În același timp, luni au apărut și primele reacții oficiale de la Moscova. Oficialii Kremlinului au declarat că Ucraina ar trebui să își retragă trupele din partea Donbasului pe care încă o controlează dacă dorește pacea și că, în cazul în care Kievul nu încheie un acord, va pierde și mai mult teritoriu. Kremlinul a respins de asemenea, perspectiva unei convorbiri telefonice între Putin și Zelenski.

Zelenski dă de înțeles că a acceptat garanțiile de securitate oferite de SUA. Zelenski încă vrea un acord de securitate pe o perioadă mai lungă de la Trump

„Mi-am dorit cu adevărat ca aceste garanţii să fie aplicate pe o perioadă mai îndelungată. Şi i-am spus (lui Donald Trump) că războiul durează de aproape 15 ani și că ne-am dori foarte mult ca garanțiile să fie mai lungi – vrem cu adevărat să luăm în considerare posibilitatea de 30, 40, 50 de ani și atunci ar fi o decizie istorică a lui Trump. Președintele a spus că se va gândi la asta”, a explicat luni preşedintele ucrainean în cadrul conferinţei de presă online, precizând că omologul său american a dat asigurări că va reflecta asupra acestei posibilităţi.

Încă nu este extrem de clar ce au oferit SUA în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina, Trump fiind de obicei reticent în a angaja forţele americane pentru a asigura pacea în zonă, notează Sky News. Trump a spus duminică seară că mare parte din protecția Ucrainei va fi preluată de Europa, în timp ce Zelenski a detaliat luni că garanțiile de securitate oferite de SUA, care vor fi confirmate de Congres, s-ar combina cu angajamentele statelor din așa-numita „Coaliție a celor dispuși” pentru a forma o protecție eficientă pentru Ucraina. Aderarea la Uniunea Europeană ar face, de asemenea, parte din aranjamentele de securitate pentru țara sa, a mai spus el.

„Monitorizarea armistițiului — partenerii noștri o vor asigura, monitorizare tehnică și prezență (militară în Ucraina). Toate aceste detalii vor fi în garanțiile de securitate”, a adăugat Zelenski. Cele două echipe de negociere au convenit asupra necesității unor garanții de securitate „puternice” din partea SUA pentru Ucraina, a mai spus el.

Duminică, după discuțiile de la reședința președintelui SUA din Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump a spus că s-au făcut „multe progrese” către un acord care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar ambii președinți au recunoscut că unele chestiuni-cheie rămân nerezolvate. Printre acestea se numără statutul teritoriilor din estul Ucrainei și soarta centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de Rusia.

Zelenski a spus că nu s-a ajuns la un consens, în discuțiile cu Trump, privind cererea președintelui rus Vladimir Putin ca Ucraina să se retragă din regiunea Donbas, parțial ocupată de trupele Moscovei. De asemenea, există lipsă de claritate în legătură cu propunerile SUA de a crea o zonă demilitarizată sau o zonă economică liberă în estul Ucrainei, inclusiv asupra întrebării cine ar controla acel teritoriu.

Trump: Europa va prelua o bună parte din protecția Ucrainei

În ceea ce privește aceste garanții de securitate ce vor fi oferite de SUA, amintim că un oficial american de rang înalt a confirmat recent pentru publicația americană Axios că SUA sunt pregătite să prezinte și să trimită spre ratificare în Senat documentul privind garanțiile de securitate, care este bazat pe Articolul 5 al Tratatului NATO. Anterior, Zelenski a precizat pentru Axios că SUA au oferit un acord pe 15 ani privind garanțiile de securitate, cu posibilitate de reînnoire, dar Kievul dorea un acord pe termen mai lung, cu prevederi juridice obligatorii, pentru a se proteja împotriva unei noi agresiuni din partea Rusiei.

Întrebat duminică seară despre ce promisiuni și garanții au fost oferite de SUA Ucrainei, Donald Trump a declarat: ”Vrem să lucrăm cu Europa și Europa va prelua o bună parte (din protecția Ucrainei). Pentru că sunt chiar acolo, dar vom ajuta 100% Europa – așa cum ne ajută și ei pe noi”.

Garanțiile cu Europa, ”aproape convenite”. Când va avea loc întâlnirea cu rușii

Garanţiile suplimentare care implică ţările europene nu se află chiar în acelaşi stadiu, dar au fost „aproape convenite”, a mai declarat luni Zelenski. El a spus că prezenţa trupelor străine în Ucraina ar constitui o garanţie reală a securităţii.

Însă Rusia va obiecta aproape sigur la orice propuneri pentru garanţii de securitate furnizate din partea aliaţilor Ucrainei care implică forţe din alte ţări, în special NATO, notează Sky News.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean a declarat luni că o întâlnire cu Rusia va fi posibilă numai după ce Donald Trump şi liderii europeni vor ajunge la un acord cu privire la cadrul de pace propus de Ucraina pentru a pune capăt războiului. Zelenski el a adăugat că speră ca partenerii să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina imediat ce Kievul va semna acordul de pace, conform Reuters.

La finalul întâlnirii cu Donald Trump, care a avut loc duminică în Florida, Volodimir Zelenski a anunţat că în ianuarie va avea loc o nouă reuniune în Statele Unite cu şefii de stat europeni care au participat de la distanţă, prin videoconferinţă, la convorbiri.

„În zilele următoare, vrem să organizăm o întâlnire la nivel de consilieri. Rustem Umerov (negociatorul ucrainean – n.r.) este deja în contact cu toţi consilierii americani şi europeni. Vrem ca această întâlnire (la nivel de consilieri – n.r.) să aibă loc în sfârşit în Ucraina şi cred că vom face tot posibilul pentru asta”, a declarat Zelenski în cadrul conferinţei de presă online.

Zelenski vrea referendum. Legea marţială va fi ridicată numai după încheierea războiului, anunță președintele ucrainean

Zelenski a mai spus luni că planul de pace în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei ar trebui supus unui referendum în Ucraina. El a adăugat că pentru organizarea unui astfel de referendum ar fi necesar un armistiţiu de cel puţin 60 de zile.

Ucraina va ridica legea marţială, care interzice în special bărbaţilor ucraineni cu vârsta aptă de mobilizare să părăsească ţara şi nu permite organizarea de alegeri, numai după încheierea războiului cu Rusia şi după obţinerea unor garanţii de securitate, a mai afirmat luni preşedintele ucrainean.

„Cu toţii vrem ca războiul să se termine şi abia atunci legea marţială va fi ridicată. Cu toate acestea, ridicarea legii marţiale va avea loc atunci când Ucraina va obţine garanţii de securitate. Fără garanţii de securitate, acest război nu poate fi considerat ca fiind complet încheiat”, a afirmat el în cadrul conferinţei de presă online.

Reacția rușilor: O convorbire telefonică Trump-Putin ar urma să aibă loc în curând, presiune pe controlul total în Donbas

În același timp, luni au apărut și primele reacții oficiale de la Moscova. Oficialii Kremlinului au declarat că Ucraina ar trebui să își retragă trupele din partea Donbasului pe care încă o controlează dacă dorește pacea și că, în cazul în care Kievul nu încheie un acord, va pierde și mai mult teritoriu.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că o altă convorbire telefonică este planificată foarte curând, conform agenţiei Reuters, citate de Agerpres.

În schimb, Peskov a precizat că nu se discută despre posibilitatea unei convorbiri telefonice între Putin și Zelenski, după ce o sursă prezentă la negocierile de duminică a declarat pentru Fox News că discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski ar putea duce la prima convorbire telefonică a liderului ucrainean cu Vladimir Putin în peste cinci ani.

Totodată, Peskov a refuzat să comenteze ideea unei zone economice libere în Donbas sau viitorul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei, afirmând că Kremlinul consideră subiectul nepotrivit, mai scrie Reuters.

Întrebat despre declaraţiile consilierului Kremlinului, Iuri Uşakov, privind decizia pe care Kievul ar trebui să o ia în legătură cu Donbasul, Peskov a spus că Ucraina trebuie să îşi retragă trupele din zonele pe care încă le controlează, potrivit Reuters.

„Vorbim despre retragerea forţelor armate ale regimului din Donbas”, a declarat Peskov, conform Reuters.

Când a fost întrebat dacă această cerinţă se aplică şi regiunilor Zaporojie şi Herson, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să intre în detalii, relatează agenţia.

În final, Peskov a declarat că Moscova este de acord cu opinia exprimată de Donald Trump, care a afirmat duminică că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este mai aproape ca oricând.

***