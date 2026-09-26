GALA UNESCO 70 – ROMÂNIA: 70 de ani de cooperare între România și UNESCO, celebrați prin cultură, educație, știință și patrimoniu 

Comisia Națională a României pentru UNESCO marchează 70 de ani de la aderarea României la UNESCO și de la înființarea Comisiei Naționale prin „GALA UNESCO 70 – ROMÂNIA: O celebrare a cunoașterii, culturii și dialogului”, care va avea loc luni, 28 septembrie 2026, de la ora 17:00, la Opera Națională București, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, potrivit unui comunicat de presă Artexim.

Gala reprezintă evenimentul central al programului aniversar „UNESCO 70 România – Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul” și reunește muzica, arta contemporană, patrimoniul cultural și natural, educația și știința într-un program dedicat celor șapte decenii de cooperare dintre România și UNESCO.

La 27 iulie 1956, România devenea stat membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură – UNESCO, iar la 21 septembrie 1956 era înființată Comisia Națională a României pentru UNESCO. Șapte decenii mai târziu, aniversarea devine prilejul unei priviri atât către parcursul construit în această perioadă, cât și către rolul pe care educația, cultura, știința, patrimoniul și dialogul îl au în construirea viitorului.

„România este un membru respectat al UNESCO, contribuind pe toate prioritățile tematice și având un număr impresionant de desemnări UNESCO. Această istorie bogată, care acum a ajuns la 70 de ani, se împletește cu istoria Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, ca liant dintre politicile globale și actorii naționali. Gala aniversară ne oferă oportunitatea să celebrăm trecutul, dar și să reflectăm împreună la modul în care România poate maximiza potențialul său ca membru UNESCO pentru a crește rolul său ca actor internațional”, spune Ligia Deca secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Creată în 1945, după cel de-al Doilea Război Mondial, UNESCO pornește de la convingerea că pacea durabilă nu poate fi construită doar prin acorduri politice și economice, ci și prin educație, cultură, știință, cunoaștere și dialog. În prezent, organizația desfășoară programe și inițiative dedicate protejării patrimoniului cultural și natural, accesului la educație și cunoaștere, susținerii cercetării și a cooperării științifice, protejării diversității culturale, precum și acțiuni pentru promovarea libertății de exprimare și a accesului la informație.

Pentru România, apartenența la UNESCO înseamnă atât participarea la această cooperare internațională, cât și recunoașterea și protejarea unor valori culturale și naturale care fac parte din patrimoniul universal. Relația cu UNESCO depășește astfel sfera patrimoniului și include domenii precum educația, cercetarea, dezvoltarea durabilă și consolidarea dialogului intercultural.

GALA UNESCO 70 – ROMÂNIA este evenimentul de referință al programului aniversar UNESCO 70 România – Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul, inițiat de Comisia Națională a României pentru UNESCO pentru a marca această dublă aniversare.

Concepută ca o manifestare culturală și instituțională de amploare, Gala va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic, cultural și diplomatic, personalități ale vieții publice și membri ai comunității UNESCO din România, alături de partenerii implicați în promovarea valorilor și obiectivelor organizației.

Programul de la Opera Națională București va cuprinde alocuțiuni oficiale, momente artistice, proiecții de film și documentare, precum și prezentări dedicate contribuției României la promovarea valorilor UNESCO.

Seria momentelor artistice va fi deschisă de proiecția filmului Când muzica devine un limbaj al păcii, realizat de Societatea Română de Televiziune, un proiect care pune în lumină capacitatea muzicii de a crea punți între oameni și culturi și de a contribui la dialog, înțelegere și apropiere.

Unul dintre momentele centrale ale serii va fi concertul susținut de Orchestra Română de Tineret, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, cu participarea sopranei Mihaela Hotea și a tenorului Andrei Mihalcea.

Programul muzical va reuni lucrări și arii din repertoriul românesc și internațional, semnate de W. A. Mozart, G. Donizetti, E. Doga, G. Puccini, R. Leoncavallo, G. Grigoriu și F. Lopez. Printre acestea se numără Porgi amor din Nunta lui Figaro de Mozart, Una furtiva lagrima și Caro Elisir din Elixirul dragostei de Donizetti, O mio babbino caro din Gianni Schicchi de Puccini și Mattinata de Leoncavallo.

În cadrul Galei va fi lansată și emisiunea filatelică România – acolo unde tradiția inspiră viitorul, dedicată elementelor de patrimoniu cultural imaterial înscrise de România pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Emisiunea aduce în prim-plan tradiții, practici și expresii culturale care definesc identitatea comunităților din România.

În spațiile Operei Naționale București va avea loc vernisajul expoziției de artă contemporană Măiastra, semnată de artiștii Relu și Marijana Bițulescu și inspirată de opera lui Constantin Brâncuși. Expoziția propune o reinterpretare contemporană a unuia dintre motivele emblematice ale creației brâncușiene și este prezentată în contextul aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Dimensiunea educației și a științei va fi pusă în valoare prin expoziția Puntea generațiilor – 70 de ani de educație și știință, realizată de Comisia Națională a României pentru UNESCO împreună cu școlile, centrele și catedrele UNESCO din România. Expoziția evidențiază contribuția comunității UNESCO din România și rolul educației în transmiterea cunoașterii și apropierea generațiilor.

Programul include și proiecția documentarului Călătorie prin geoparcuri, realizat de Daniel Mîrlea, o incursiune în peisajele și comunitățile care dau viață geoparcurilor și le transformă în spații ale cunoașterii, creativității și dezvoltării durabile.

De asemenea, va fi proiectat documentarul UNESCO România 70, realizat de Televiziunea Română, cu Alexandru Munteanu în calitate de autor. Prin imagini de arhivă și mărturii, filmul urmărește colaborarea dintre Televiziunea Română și Comisia Națională a României pentru UNESCO și rolul culturii și patrimoniului în promovarea valorilor românești și în consolidarea dialogului intercultural.

Programul aniversar UNESCO 70 România – Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul pornește de la cei 70 de ani de cooperare dintre România și UNESCO pentru a aduce în atenția publicului nu doar patrimoniul și proiectele construite în această perioadă, ci și provocările prezentului și ale viitorului.

Printre obiectivele programului se numără promovarea patrimoniului cultural românesc la nivel național și internațional, implicarea tinerilor în inițiativele UNESCO, educația pentru dezvoltare durabilă, protejarea patrimoniului natural, dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și informațională și consolidarea colaborării dintre instituții, comunități, mediul academic și societatea civilă.

GALA UNESCO 70 – ROMÂNIA aduce astfel împreună trecutul, prezentul și viitorul într-un program construit în jurul unei idei care a traversat cele șapte decenii de cooperare: cultura, educația, știința și cunoașterea pot crea spații de dialog și pot construi legături durabile între oameni, comunități și generații.

GALA UNESCO 70 – ROMÂNIA este organizată de Comisia Națională a României pentru UNESCO, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ARTEXIM, Opera Națională București.

Coproducători: Societatea Română de Televiziune șiSocietatea Română de Radiodifuziune

Parteneri: Romfilatelia și Valvis Holding Distributions S.R.L.

Parteneri media: Radio România Muzical, TVR Cultural, Radio France Internationale (RFI), Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) și AGERPRES

Notă: GALA UNESCO 70 – ROMÂNIA este un eveniment instituțional și aniversar, cu circuit închis, accesul fiind posibil pe bază de invitație.

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