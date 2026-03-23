Gabriel Biriș: Măsurile Guvernului pentru detensionarea pieței carburanților riscă să creeze penurie și să-i scoată din piață pe micii jucători/ Alternativele

Măsurile anunțate de Guvern pentru detensionarea crizei carburanților riscă să creeze penurie și este improbabil să ducă la scăderea prețurilor, avertizează Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate.

Înjumătățirea adaosului comercial riscă să-i scoată din piață pe micii comercianți. În plus, eliminarea obligației de minimum 8% biocombustibil în benzină crește presiunea pe aprovizionare, deoarece biocarburant este produs local, dar va trebui înlocuit cu combustibil din import.

Guvernul a anunțat luni că va limita adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producerea acestora, va reduce cantitatea de biocarburant din benzină și va condiționa exportul și livrările intracomunitare de carburanți de acordul prealabil scris al ministerelor de resort, ca parte a măsurilor pentru protejarea economiei și populației pe durata situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Situația de criză va fi instituită prin ordonanță de urgență adoptată de Guvern și va fi aplicabilă pentru o perioadă inițială de șase luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de maximum trei luni, cât timp persistă circumstanțele care au determinat instituirea acesteia.

„Impresia mea este că adaosurile au mai scăzut un pic, ca să poată să mai vândă”, a precizat Gabriel Biriș, argumentând că cele mai recente date privind prețurile din portul Constanța și cele privind prețurile din benzinării sugerează o tentativă a comercianților de a-și proteja vânzările prin reducerea marjelor.

Tensiunile din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind traficul comercial prin strâmtorile maritime strategice pot determina creșteri ale prețului țițeiului la nivel global – scenariu în care, dacă barilul se stabilește în intervalul 90–100 dolari, pragul de 9–10 lei pe litru pentru carburanți devine „realist” în România.

Totuși, Biriș este părere că plafonarea adaosului nu va duce la scăderi de prețuri, ci doar la scoaterea din piață a jucătorilor mai mici.

„Sunt curios dacă a făcut cineva o socoteală să vadă dacă prin înjumătățirea adaosului nu-i pune cumva în pierdere. Pentru că adaos nu înseamnă profit. Din adaos se plătesc salarii, contribuții, taxe. Le mai rămân bani pentru toate astea? Mai ales micilor comercianți”, a arătat Biriș, arătând că fiscalitatea din sectorul energiei este deja împovărătoare.

El mai avertizează și că eliminarea obligației de minimum 8% biocombustibil în benzină riscă să pună presiune pe aprovizionare, în condițiile în care acesta este produs local, nu trebuie importat. Avocatul este de părere că decizia poate scoate din piață companiile din acest domeniu, având în vedere că acest tip de combustibil este, chiar și acum, mai scump decât motorina.

„Din punctul meu de vedere statul trebuie să facă două lucruri: să se asigure că avem de unde să cumpărăm motorină și să elimine INCAS care distorsionează piață”, a mai declarat Biriș.

În opinia sa, eliminarea impozitului special de 0,5% aplicat pe cifra de afaceri a companiilor din sectorul energie ar ajuta la stabilizarea pieței într-o mai bună măsură decât măsurile anunțate de Guvern.

Impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS) și se aplică suplimentar față de impozitul pe profit (este nedeductibil) pentru companiile care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale. Se calculează la 0,5% din bază, de regulă cifra de afaceri ajustată, minus anumite elemente.

Biriș consideră că aceste tipuri de taxe reprezintă „barbarisme fiscale”, deoarece distorsionează piața și descurajează investițiile. Impozitarea cifrei de afaceri, în locul profitului, poate afecta competitivitatea companiilor și poate duce la retragerea investitorilor sau la relocarea activităților în alte state.

În sectorul energetic, unde investițiile sunt esențiale pentru modernizarea infrastructurii și tranziția către surse regenerabile, acest risc este cu atât mai important.

