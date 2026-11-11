Gabriel Biriș: Taxarea inversă ar putea crește competitivitatea economică a României, pe lângă reducerea gap-ului de TVA

Introducerea unui mecanism de taxare inversă pentru simplificarea plății TVA, în care obligația de a plăti taxa nu mai revine furnizorului, ci beneficiarului, este o măsură care ar putea crește competitivitatea României, după cum a explicat avocatul Gabriel Biriș, Co-Managing Partner la Biriș Goran SPARL și fondator al The Tax Institute.

„De ce taxarea inversă? În primul rând, noi discutăm despre taxarea inversă ca un instrument de reducere a gap-ului de TVA, întrucât elimină complet frauda carusel, elimină complet TVA-ul pierdut în insolvențe, elimină complet rambursările de TVA. Însă, pe lângă reducerea semnificativă a gap-ului, pentru că te concentrezi doar pe cei care vând la consumatorul final, avem două alte mari beneficii.

În primul rând, crește competitivitatea economică. Astăzi, când faci o investiție, trebuie să te asiguri că ai și o linie de finanțare a TVA-ului, o linie revolving de care te folosești până primești rambursarea, o dai înapoi, o iei din nou, adică un proces care costă”, a declarat Gabriel Biriș la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată miercuri de CursdeGuvernare.ro .

De ce avem nevoie de taxare inversă

Avocatul a dat exemplul exportatorilor, întrucât toți depind de rambursările de TVA. În aceeași situație sunt însă și producătorii de bunuri pentru care se aplică taxarea inversă pentru că sunt considerate de risc, cum ar fi cerealele.

„Fermierii stau la mâna ANAF-ului pentru rambursări. Iarăși, avem o situație de nici nu mai înțelegi ce vorbim de piață comună, de condiții egale. Păi actualul sistem îi defavorizează pe vânzătorii locali. În special atunci când vorbim de echipamente scumpe.

Să zicem că sunt un fermier și vreau să-mi cumpăr un tractor care este 100.000 de euro, dar dacă mă duc la dealerul din țară, trebuie să scot din buzunar nu 100.000, ci 121.000 și să aștept ca statul să-mi dea 21.000 de euro mai târziu. Și atunci se întâmplă următoarea chestie. Mi-l aleg, eventual mă duc la reprezentanță aici, dar factura îmi vine din Szeged sau de la Ruse. Și nu mai plătesc TVA-ul.

Deci dealerii români sau producătorii români sau importatorii români au un dezavantaj competitiv față de concurența dintr-un alt stat UE. (…) Deci poate veni o creștere de competitivitate din taxarea inversă, că nu trebuie să mai prefinanțez.”

Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, abordează des în spațiul public tema taxării inverse pentru simplificarea TVA-ului. Dincolo de un instrument care ar reduce frauda, el argumentează că simplificarea este cheia pentru a îmbunătăți competitivitatea.

„Am convingerea fermă că viitorul nu numai al României, dar și al Europei, și creșterea competitivității pe care ne-am pierdut-o, este procesul de simplificare. De fapt, ăsta este și cel de-al doilea nume al taxării inverse: măsură de simplificare. Avem mult prea multe reglementări, mult prea multe costuri de conformare pentru companii, care ce fac? Reduc competitivitatea companiilor europene în fața competiției, în special din Asia și din Statele Unite. Noi cheltuim mult prea mult cu respectarea regulilor pe care noi ni le facem.”

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