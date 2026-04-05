Gabriel Biriș / Graba strică treaba! O scurtă analiză pe motorină

De când a început această criză ce a dus la creșterea prețurilor la benzină și, în special, la motorină, suntem unii care tot atragem atenția cu privire la pericolul cel mare: penuria! Adică, riscul să facem „pana prostului”.

Riscul acesta este semnificativ mai mare la motorină (unde depindem de importuri), decât la benzină, unde producem mai mult decât consumăm. Oricum, consumul nostru zilnic este de aproximativ 15 milioane de litri de motorina și doar de 3 milioane de litri de benzină.

Săptămâna trecută, marți, urma să fie aprobat primul pachet de măsuri:

limitarea adaosului la 50% din media adaosurilor practicate în 2025, pentru producție, import, distribuție și comercializare cu amănuntul;

interzicerea exportului de țiței (oricum nu exportam, puținul țiței produs fiind rafinat în țară) și motorină.

Am explicat că, mai ales în condițiile menținerii ICAS (impozitul pe cifra de afaceri specific sectorului energetic – n.r.) la 0,5%, înjumătățirea adaosurilor (preț vânzare – cost achiziție), coroborată ca menținerea ICAS 0,5%, poate genera stoparea activităților de distribuție, nimeni nu vinde în pierdere ca să dea faliment…

Din fericire, lipsa unui aviz de la Ministerul Justiției a dus la amânarea discuției în Consiliul Economic și Social și amânarea aprobării. Amânare ce speram să folosească pentru a mai face unele ajustări… Ceea ce s-a și întâmplat, adaosul a fost plafonat la media anului 2025 (nu la jumătate). Nu a fost însă eliminată plafonarea adaosului pentru rafinare.

Rezultatul: pe 1 aprilie, prețurile au scăzut cu aprox. 40 bani de bani/l, dar doar în benzinăriile OMV/Petrom, ca urmare a plafonării adaosului pentru rafinare. Cum celelalte benzinării nu erau integrate într-un lanț care să aibă și rafinării (LukOil și Petromidia fiind închise), nu au avut de unde să reducă prețul, aspect ce ne demonstrează ceea ce unii tot spuneam: adaosurile pe lanțul de comercializare s-au comprimat ca urmare a creșterii prețurilor pe piețele internaționale (de care depindem).

Distorsiune concurențială? Ce mai contează…

Inițial, am crezut că ne-a trecut glonțul pe la ureche prin eliminarea plafonării la 50%, acum însă nu îmi este clar dacă glonțul ne-a trecut prin ureche sau ne-a lovit în frunte…

De ce?

În primul rând, cine cunoaște piața angro știe că adaosurile sunt strict legate de termenele de plată cu care angrosistul vinde: pot fi de la 0,1% pentru plata în avans, la 2,5 – 3% pentru plata la termene mai lungi, de 90 zile sau chiar mai mult.

Dacă faci media și îți iese – să zicem 1% – ești forțat să vinzi doar cu plata în avans sau termene de plată scurte, de până la 30 de zile.

În consecință, creditul comercial (care în România este principala formă de creditare) este complet fracturat! Iar fără credit comercial, ce iau pe mere (reducere preț), vor da pe pere (dobânzi la credite), cu observația că perele (creditul) s-ar putea să nu poată fi cumpărate de clienții angrosiștilor, aceștia din urmă având o cu totul altă forță financiară…

Notă: La toate procentele de mai sus, trebuie adăugat și ICAS 0,5%, la fel cum acesta este adăugat și de rafinării/ importatori atunci când vând la angrosiști/distribuitori, la fel cum trebuie adăugat și la prețul la pompă plătit de fiecare dintre noi, în lanț: 0,5% + 0,5% (1+0,5%) + 0,5% (1++ 0,5% (1+0,5%)) (la prețul fără TVA).

Observați că m-am referit la procente. Numai că, între timp au apărut și normele de declarare a adaosului mediu… Plafonarea nu este la procente, ci la lei/bani!

Haideți să vedem ce înseamnă asta, cu un exemplu practic, bazat pe situația concretă a unuia dintre distribuitorii relevanți în piață, care și-a calculat un adaos comercial mediu în 2025 de 8 bani/l, fără ICAS.

ICAS mai adaugă 3,3 bani/l, deci în total adaosul rezultat este de 11,3 bani/l. La un preț mediu de 8 lei/l (6,6 lei fără TVA), rezultă un adaos de 1,7%, din care, după ce scădem ICAS angrosistul nostru a rămas cu 1,2%. Mult? Puțin? Trebuie să ținem cont că firma asta avea costuri de finanțare a achiziției de motorină (aprox. 750 USD/t), cu finanțarea creditului comercial acordat clienților, cu angajații, logistica, utilitățile, etc. Deci, nu pare mult, dar fiind un business de volum, este ok – la limită.

Acum, la un preț de 10 lei/l (chiar puțin mai mare), adică 8,26 lei fără TVA, din cei 11,3 bani adaos plafonat, ICAS nu mai este 3,3 bani/l, ci 4,1 bani/l, pentru că a crescut baza de calcul. Deci, angrosistului nostru nu îi mai rămân 8 bani/l, ci doar 6,9 bani/l. Raportat la noul preț – 8,26 lei/l – asta înseamnă un adaos brut (inclusiv ICAS) de 1,36%, din care, după plata ICAS rămân doar 0,76%. Adică, o scădere a adaosului comercial de 37%! Nu chiar jumătate, aproape jumătate…

Vor mai fi de ajuns pentru a finanța noul preț de achiziție, care acum nu mai e 750 USD/t, ci 1.600 USD/t? Vor mai avea de unde să plătească angajații, logistica, utilitățile, etc.? Posibil, dar puțin probabil. Unii vor fi obligați să se oprească, deci – pe lângă fracturarea creditului comercial vom avea și o fracturare a lanțului de distribuție.

Cred că am avut dreptate când, în ședința Consiliului Economic și Social de miercurea trecută am spus că titlul corect al acestei OUG era „pentru declanșarea crizei” și nu „pentru declararea crizei”…

Suplimentar, acum vedem o reducere cu 30 bani/l a accizei la motorină, unde depindem de importuri, deci avem risc de probleme în aprovizionare și deci de penurie… Scădem prețul, stimulam consumul => amplificăm riscul penuriei.

O fi bine așa? Eu zic că nu e bine.

Bine ar fi fost ca statul să elimine ICAS, să oblige la scăderea corespunzătoare a adaosurilor și să se abțină de la orice altă intervenție în piață. Nu a fost să fie, vom vedea ce va urma…

