Fără consens în G7 – reuniunea cu Rubio s-a încheiat fără o declarație comună. Critici voalate reciproce între SUA și aliații europeni

Miniștrii de externe din țările G7 s-au reunit vineri lângă Paris pentru a discuta evoluțiile din Orientul Mijlociu și pentru a reafirma angajamentele legate de războiul Rusia–Ucraina, scriu AFP și Associated Press.

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a ajuns în a doua zi a discuțiilor, după ce a lipsit în prima zi a reuniunii. Prezența lui Rubio vine în contextul în care președintele Donald Trump a lansat noi critici la adresa aliaților NATO pentru lipsa de sprijin în războiul SUA-Israel împotriva Iranului și pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Primire rece pentru Rubio – reuniunea s-a încheiat fără o declarație comună. Ministrul de externe al Germaniei: „Trebuie să fim uniți”

Ministrul german de externe Johann Wadephul a declarat că comunitatea internațională se confruntă acum cu necesitatea de a gestiona simultan două conflicte: războiul din Ucraina și cel din Iran.

„Trebuie să ne consolidăm unitatea. Având în vedere că Iranul și Rusia colaborează foarte strâns, trebuie să fim și noi și mai uniți”, a spus acesta, adăugând că aliații au nevoie de clarificări privind direcția SUA în Iran.

De notat că reuniunea s-a încheiat fără un comunicat comun, agențiile de presă punctând că lipsa unei declarații comune arată tensiuni în interiorul G7. Franța, care deține președinția grupului, este așteptată să emită un document oficial separat care să sintetizeze concluziile privind stabilitatea regională, criza din Iran și sprijinul pentru Ucraina.

Europenii s-au plâns de acțiunile unilaterale ale SUA și de faptul că războiul din Orientul Mijlociu aduce beneficii Kremlinului

Potrivit Associated Press, ministrul britanic de externe Yvette Cooper a subliniat necesitatea unei soluții diplomatice și a criticat blocada Strâmtorii Ormuz, care a dus la creșterea prețurilor internaționale la petrol și la perturbarea transportului maritim.

Rubio a apărat acțiunile SUA, afirmând că redeschiderea strâmtorii este „în interesul tuturor statelor G7” și că strategia administrației Trump servește nu doar SUA, ci „întregii lumi”.

Într-o postare pe rețeaua X, Rubio a reiterat angajamentul SUA pentru o încetare a focului și o soluție negociată în războiul din Ucraina, în contextul unei participări mai largi la reuniune, inclusiv a ministrului ucrainean de externe Andrii Sybiha și a înaltului oficial al UE pentru afaceri internaționale, Kaja Kallas.

Today at the G7 I reiterated that President Trump is committed to reaching a ceasefire and negotiated settlement to the Russia-Ukraine war as soon as possible. pic.twitter.com/hEkUVgnpH3 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 27, 2026

Miniștrii europeni au insistat asupra menținerii sprijinului pentru Ucraina. Germania a avertizat că orice diminuare a acestuia ar fi în beneficiul lui Putin

În același timp, oficialii francezi și-au exprimat scepticismul față de operațiunile SUA în Iran. Ministrul forțelor armate franceze, Catherine Vautrin, a declarat că războiul împotriva Iranului „nu este războiul nostru” și a pledat pentru o abordare diplomatică, potrivit AFP. La rândul lui, șeful Statului Major francez, generalul Fabien Mandon, a criticat lipsa de informare prealabilă din partea SUA, spunând că Washingtonul devine „din ce în ce mai imprevizibil”.

Totuși, Franța a organizat discuții militare cu 35 de state privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, odată ce intensitatea conflictului se va reduce – o poziție criticată vehement de președintele SUA Donald Trump.

În același timp, oficialii britanici au recunoscut că există diferențe majore față de SUA în privința operațiunilor ofensive, dar au confirmat sprijinul pentru măsuri defensive.

Rubio: Statele interesate de protejarea comerțului global „ar trebui să se implice”.

Oficialii americani au susținut că acțiunile lor sunt necesare pentru protejarea comerțului global și respectarea dreptului internațional. Rubio a declarat că statele interesate de aceste principii „ar trebui să se implice”.

Președintele Trump a continuat să critice aliații, joi, pentru lipsa de implicare, iar Rubio a spus că nu este acolo „să-i mulțumească”, ci să reprezinte interesele cetățenilor americani.

Reuniunea a inclus și invitați din Brazilia, India, Arabia Saudită și Coreea de Sud, reflectând extinderea agendei diplomatice sub președinția franceză.

Conflictul din Iran, declanșat de acțiunile militare ale SUA și Israelului, a intrat în a patra săptămână, afectând fluxurile globale de energie prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce eforturile SUA de a menține coeziunea aliaților sunt complicate de criticile anterioare și de îngrijorările europene privind acțiunile unilaterale, mai punctează agențiile internaționale de presă.

***