Întâlnire a miniștrilor G7, cu agenda plină – Secretarul de stat Marco Rubio, în vizită în Franța

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, se va întâlni vineri, în Franța, cu miniștrii de externe ai G7 pentru discuții privind războiul Rusiei din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, generată de conflictul SUA–Israel cu Iranul, a anunțat Departamentul de Stat al SUA, citat de Reuters.

Aliații SUA au respins până acum solicitările de asistență ale Washingtonului, care a ceru sprijin militar pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Aliații europeni au refuzat trimiterea de active în regiune și încearcă să gestioneze cât mai detașat războiul împotriva Iranului.

Rubio, care este și consilier pentru securitate națională, va participa la reuniunea miniștrilor de externe G7 desfășurată la Cernay-la-Ville, lângă Paris.

„Temele vor include războiul Rusia–Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și amenințările globale la adresa păcii și stabilității”, a declarat purtătorul de cuvânt Tommy Pigott.

Europenii trimit avertismente privind impactul economic

Înaintea summitului miniștrilor G7, statele europene au transmis avertismente privind impactul economic al războiului.

Conform Reuters, Europa încearcă să convingă Washingtonul să caute o ieșire diplomatică din conflict, în contextul unui aparent blocaj privind un armistițiu și al riscului de escaladare.

„Acest război este o catastrofă pentru economiile lumii”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, subliniind că aliații nu au fost consultați înainte de declanșarea conflictului.

Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele globale, este aproape blocată, ceea ce a redus drastic oferta globală.

G7, marginal în decizie

Reuters mai scrie că statele G7 au o influență limitată asupra deciziilor Washingtonului, mai ales în contextul în care Donald Trump a criticat dur aliații pentru lipsa de sprijin militar.

„NATO face o greșeală foarte mare. Nu avem nevoie de ei, dar ar fi trebuit să fie acolo”, a declarat recent președintele Trump.

Potrivit agențiilor internaționale de presă, administrația Trump poartă discuții indirecte cu Iranul și a transmis un plan de pace prin intermediari. În paralel, armata americană a primit ordinul de a desfălușura mii de militari suplimentari în regiune, pregătiți pentru posibile operațiuni, inclusiv preluarea portului petrolier Kharg sau redeschiderea strâmtorii.

Președintele parlamentului iranian, care a avut discuții cu SUA, a transmis că există informații privind un posibil plan de ocupare a unor insule iraniene din zona Strâmtorii Ormuz.

