G7 – front unit în fața controalelor de export ale Chinei și pentru diversificarea furnizorilor de pământuri rare

Miniștrii de finanțe ai Grupului celor Șapte (G7) au fost de acord să mențină un front unit și să își coordoneze reacția pe termen scurt la controalele de export impuse de China asupra pământurilor rare și să diversifice sursele de aprovizionare, a declarat joi comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis (foto), potrivit Reuters.

Vorbind pentru Reuters, în marginea reuniunilor Fondului Monetar Internațional de la Washington, Dombrovskis a spus că Beijingul domină în prezent lanțurile globale de aprovizionare cu pământuri rare, aproximativ 80-90% dintre acestea provenind din China.

„A fost clar că partenerii din G7 împărtășesc îngrijorările legate de noile controale extinse de export ale Chinei, care lărgesc atât gama de minerale vizate, cât și acoperirea lanțului valoric, incluzând prevederi extraterritoriale destul de extinse”, a spus Dombrovskis.

„Am fost de acord, pe de o parte, să coordonăm acest demers și dialogul nostru cu partenerii chinezi pentru a găsi soluții pe termen scurt”, a adăugat el.

„Dar, într-un sens mai amplu, este clar că trebuie să continuăm eforturile — care nu sunt noi — de diversificare și consolidare a rezilienței lanțurilor noastre de aprovizionare”, a spus Dombrovskis.

Țările G7, cu excepția Japoniei, depind în mare măsură sau exclusiv de China pentru o serie de materiale, de la magneți din pământuri rare până la metale pentru baterii.

Surse: Se analizează stabilirea unor prețuri minime pentru pământurile rare

Pentru a aborda acest risc de securitate, liderii G7 au lansat în iunie un Plan de Acțiune pentru Minerale Critice. Echipele tehnice s-au întâlnit la Chicago la începutul acestei lunii septembrie pentru a analiza posibile măsuri.

Statele G7 și UE iau în considerare introducerea unor prețuri minime pentru a stimula producția de pământuri rare, precum și taxe asupra unor exporturi chineze, pentru a încuraja investițiile, potrivit unor surse Reuters.

„Esența discuției a fost dacă să se ridice nivelul de reglementare privind investițiile străine în materiale critice, pentru a evita ca firmele să meargă în China”, a declarat una dintre surse despre întâlnirea de la Chicago, adăugând că exista incertitudine cu privire la o eventuală confruntare cu Beijingul. Australia a participat, de asemenea, la întâlnire.

„Cealaltă opțiune ar fi restricții geografice, dar țările G7 erau divizate”, a adăugat sursa. Aceste restricții ar putea include reguli privind conținutul local sau limite privind aprovizionarea din anumite țări, precum China, în cadrul licitațiilor publice.

Alte două surse au spus că grupul a discutat despre un tip de taxă sau tarif pe carbon aplicat exporturilor chineze de pământuri rare și metale în cantități mici, calculat în funcție de procentul de energie neregenerabilă folosit la producerea acestora.

Un oficial din administrația Trump a declarat miercuri pentru Reuters că SUA poartă discuții cu liderii G7 și ai UE privind măsuri comerciale mai ample pentru a preveni dumpingul de prețuri la pământurile rare — inclusiv tarife, prețuri minime sau alte măsuri.

Sursele au spus că oficialii analizează prețuri minime susținute prin subvenții guvernamentale, o măsură introdusă recent de SUA pentru a stimula producția internă. Australia analizează separat stabilirea unui preț minim pentru a sprijini proiectele legate de minerale critice, inclusiv pământuri rare.

