Fără acord în G7 pentru eliberarea de țiței din rezervele strategice – ce rezerve au statele membre. Prețurile petrolului au scăzut, momentan, sub 100 dolari/baril

De Razvan Diaconu

9 martie, 2026

Roland Lescure, ministrul francez al Finanțelor, a anunțat luni că țările din G7 „nu sunt încă acolo” în ceea ce privește un acord pentru eliberarea de țiței din rezervele strategice, relatează Reuters

Reuniunea de urgentă de luni a fost convocată în contextul extinderii atacurilor din războiul împotriva Iran către instalațiile petroliere și rezervoarele de stocare, atacuri care au dus la creșterea țițeiului Brent peste pragul de 100 de dolari/baril. Luni, la ora 17:25 ora României, Brent se tranzacționa sub 100 de dolari/baril, la 98 de dolari, cu o tendință de temperare a creșterii.


Conform Reuters, ministrul japonez al Finanțelor, Satsuki Katayama, a declarat într-un briefing că Agenția Internațională a Energiei (IEA) a cerut, în cadrul discuțiilor cu miniștrii G7, o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. Japonia este una din țările cele mai afectate de criza actuală, dar și țara cu cea mai mare rezervă strategică de țiței – acoperă 254 de zile de consum.

„Nu suntem încă acolo. (…) Am convenit să folosim orice instrumente necesare pentru a stabiliza piața, inclusiv eliberarea rezervelor. Monitorizăm situația foarte atent”, a declarat Lescure.

Șeful Agenției Internaționale a Energiei: Am discutat toate opțiunile disponibile

Țările membre ale Agenției Internaționale a Energiei (IEA) dețin peste 1,2 miliarde de barili în rezerve strategice de petrol, la care se adaugă încă 600 de milioane de barili din stocuri ale industriei menținute prin obligații guvernamentale, potrivit agenției.

„Am discutat toate opțiunile disponibile, inclusiv punerea la dispoziția pieței a rezervelor strategice de petrol ale IEA”, a declarat directorul executiv al agenției, Fatih Birol, într-un comunicat citat de Reuters.

Întâlnirea virtuală a miniștrilor G7 a venit pe fondul crizei petroliere globale, în contextul în care tranzitul prin Strâtoarea Ormuz continuă să fie la sub 10% din media pre-război.


Prețul petrolului Brent, relevant pentru piața europeană, a trecut luni de pragul de 100 de dolari/baril, atingând la un moment dat 120 de dolari/baril. Conflictul din Iran a determinat statele producătoare de țiței să reducă producția, care era deja afectată de închiderea aproape totală a coridorului maritim din Strâmtoarea Ormuz.

Analiștii consideră că indifent dacă prețurile petrolului au atins sau nu un vârf, acestea vor continua să fluctueze la niveluri ridicate timp de mai multe săptămâni, posibil chiar luni de zile.

Rezerve strategice de petrol ale țărilor G7 și câte zile de consum acoperă:

Japonia: ~470,0 milioane (aprox. 254 de zile)
Statele Unite: ~415,4 milioane (aprox. 125 de zile)
Germania: ~130,0 milioane (peste 90 de zile)
Franța: ~125,0 milioane (peste 90 de zile)
Italia: ~85,0 milioane (peste 90 de zile)
Regatul Unit: ~75,0 milioane (aprox. 90 de zile)
Canada: nu există date disponibile

(Citește și: LIVE / Conflictul din Orientul Mijlociu, ziua a 9-a. Atacul SUA și Israelului împotriva Iranului a intrat într-o nouă fază, vizând resursele energetice)

***


