G7 creează o alianță pentru mineralele critice și o platformă de răspuns la crize

Liderii G7 au convenit miercuri să intensifice coordonarea privind lanțurile de aprovizionare cu minerale critice, prezentând planuri pentru coordonarea stocurilor strategice și pentru înființarea unei noi platforme de cooperare, cu un rol extins pentru Agenția Internațională pentru Energie (IEA), potrivit Reuters.

Puterile occidentale încearcă să își diversifice sursele de metale esențiale pentru apărare, tehnologie și energia regenerabilă, reducându-și dependența excesivă de produsele chinezești. China a alarmat economia mondială anul trecut, când unele industrii au fost aproape paralizate după ce Beijingul a impus restricții la exportul de magneți permanenți, evidențiind dependența globală de un singur furnizor.

„Ne angajăm să lucrăm pentru instituirea unor mecanisme armonizate și interoperabile. Acest proces va începe cu două minerale critice pilot – litiul și nichelul – și va urmări să evite afectarea competitivității sau impunerea unor costuri excesive”, au declarat liderii într-un comunicat comun.

De asemenea, G7 va înființa o platformă dedicată pentru coordonarea politicilor, schimbul de date și răspunsul la situații de criză. Platforma va colabora cu Agenția Internațională pentru Energie pentru monitorizarea piețelor și identificarea din timp a riscurilor, potrivit informațiilor publicate inițial de Reuters.

Grupul a precizat că platforma se va baza pe expertiza agenției pentru a furniza analize și „avertizări timpurii privind distorsiunile de pe piață”.

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