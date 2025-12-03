Polonia se branșează la G20 în locul Africii de Sud

Președintele american Donald Trump a anunțat recent că Africa de Sud nu va primi invitații la întâlnirile G20 din 2026 și nici la summitul liderilor care va avea loc anul viitor la Miami, Florida. ”La indicațiile mele, Africa de Sud NU va primi o invitație la G20 din 2026”, a anunțat Donald Trump pe rețelele sociale. Locul ar putea fi luat de Polonia, care în 2025 tocmai ajunge cea de-a 20-a economie a lumii.

Presa sud-africană a scris miercuri că Africa de Sud nu a fost invitată de SUA la primele întâlniri din 15 și 16 decembrie 2025 de la Washington, reuniuni ce vizează stabilirea agendei G20 din 2026, după preluarea președinției rotative de către SUA. Excluderea a fost practic confirmată în contextul în care SUA a trimis invitații tuturor celorlalți membri G20, mai puțin Africii de Sud.

Pe lângă faptul că aceasta ar fi prima excludere completă a unei țări membre din cei peste 20 de ani de istorie ai forumului G20, excluderea este importantă prin locul liber lăsat Poloniei, țară ce a ajuns deja a 20-a economie a lumii în 2025, cu un PIB ce a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, conform celor mai recente cifre ale FMI.

Africa de Sud e parte din BRICS, grupul de țări emergente conceput să contracareze influența și puterea SUA și a Vestului

Administrația americană a dat deja de înțeles că vrea să invite Polonia să participe la un nivel ridicat la adunările din 2026. Președintele polonez Karol Nawrocki a confirmat în septembrie că președintele Trump l-a invitat personal la summitul care va avea loc la stațiunea de golf a președintelui din Doral, Florida, în decembrie 2026.

Intrarea în grupul celor mai mari 20 economii dezvoltate a fost anunțat ca obiectiv al Poloniei și de ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski. De notat că excluderea Africii de Sud are legătură la nivel formal cu acuzații ale SUA ce privesc genocidul fermierilor albi din țara africană.

De notat că Polonia nu a devenit doar a 2-a țară ca economie la nivel global, în 2025, dar a devenit și un mare jucător la nivel militar în Europa și un furnizor de securitate în ceea ce privește nord-estul NATO. Ca idee, Polonia cheltuie deja aproape 5% din PIB pe apărare, cu un buget nominal de 47 miliarde de euro în 2025 din care finanțează achiziții masive. Cel mai recent, Polonia a anunțat achiziția a 3 submarine suedeze și a unui Airbus pentru realimentarea avioanelor militare în aer.

Presa americană promovează Polonia și explică mișcarea

În plus, presa americană a început să susțină formal invitarea Poloniei ca membru cu drepturi depline în G20. Un articol publicat miercuri în Chicago Tribune, cu titlul ”SUA și lumea are nevoie nevoie de Polonia ca membru plin al G20”, arată că ”facilitarea unui «full-membership» pentru Polonia este cea mai ușoară și rapidă cale” pentru ca SUA să schimbe centrul de putere al G20 spre țări cu principii și valori similare Washingtonului și Vestului, în general.

”Polonia este pe deplin calificată pentru a deveni membră. Anul acesta a devenit a 20-a cea mai mare economie a lumii, iar veniturile reale ale polonezilor sunt la același nivel cu cele din Japonia. Polonia este cea mai importantă putere regională într-o parte a lumii care a cunoscut recent cea mai profundă provocare la adresa păcii mondiale și a ordinii internaționale de după 1945 – războiul Rusiei împotriva Ucrainei – și totuși nu are nicio reprezentare la acest forum, spre deosebire de Rusia. Și, în fine, Polonia este cel mai fiabil și mai constant aliat al Americii pe continentul european.

A o aduce pe Polonia la masa discuțiilor, alături de Franța, Germania, Regatul Unit și Italia, înseamnă să corectezi un vechi punct slab al politicilor SUA și occidentale, care au redus Europa Centrală și de Est la un regiune modelată de marile puteri – în loc să o considere o forță geopolitică dotată cu propria capacitate de acțiune”, arată Chicago Tribune.

