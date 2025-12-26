2025 – al doilea cel mai bun an din istorie pentru fuziuni și achiziții, la nivel global – Număr record de mega-tranzacții

Tranzacțiile globale, contabilizate prin așa-numitele fuziuni și achiziții (M&A), au depășit pragul de 4.000 de miliarde de dolari în acest an, la nivel global, scrie Financial Times (FT).

Acesta este doar al doilea an din istorie cu o valoare atât de mare a tranzacțiilor la nivel global, depășit doar de boom-ul din 2021 care a fost umflat de perioada dobânzilor zero după șocul pandemiei de Covid-19.

Număr record de mega-tranzacții, profituri record în investment banking

Financial Times arată că un total de 68 de tranzacții cu o valoare de cel puțin 10 miliarde de dolari fiecare au remodelat sectoare, de la media la industrie. Conform FT, companiile au profitat de situația favorabilă de pe piețe, care au permis o abundentă de finanțare și o reglementare mai laxă în SUA. Acestea au permis mutări strategice care nu ar fi fost posibile în alte condiții, potrivit FT.

La nivel global, fuziunile și achizițiile au crescut cu aproape 50% față de 2024, ajungând la 4.500 de miliarde de dolari, potrivit datelor London Stock Exchange Group citate de Financial Times. Este al doilea cel mai ridicat nivel din peste 40 de ani de statistici, depășit doar de frenezia tranzacțiilor din 2021, din perioada pandemiei.

„Nu am mai văzut fuziuni și achiziții de o asemenea amploare de un deceniu… Acestea sunt tranzacții care transformă cu adevărat industrii. (…) M&A de mari dimensiuni necesită o combinație complexă de ingrediente pentru a reuși, iar astăzi pare că le avem pe toate”, a declarat Tony Kim, copreședinte al băncii de investiții Centerview Partners.

Val major de fuziuni și preluări în SUA

Valul de tranzacții a împins comisioanele din investment banking la un nivel estimat de 135 de miliarde de dolari, în creștere cu 9% față de anul trecut. Peste jumătate din această valoare a provenit din Statele Unite, unde am avut tranzacții de tip M&A de 2.300 de miliarde de dolari având ca țintă companii americane — cea mai mare pondere din 1998 încoace.

„Apetitul pentru risc este puternic, iar mediul de finanțare și antitrust este favorabil. Ca urmare, asistăm la o dinamică de tip «toate sistemele sunt pornite» în ceea ce privește finalizarea tranzacțiilor”, a declarat Mark McMaster, șeful global al diviziei de M&A de la Lazard.

Cele mai mari două tranzacții ale anului sunt lupta dintre Netflix și Paramount pentru Warner Bros Discovery și mega-fuziunea feroviară dintre Union Pacific și Norfolk Southern, menită să creeze un gigant transcontinental de 250 de miliarde de dolari.

FT arată că această frenezie amintește de 2021, singurul an care a depășit nivelul din 2025. Atunci, două dintre cele mai mari tranzacții au fost fuziunea WarnerMedia cu rivalul său Discovery și achiziția Kansas City Southern de către Canadian Pacific Railway, pentru 31 de miliarde de dolari.

Mai mult, arată FT, principalii actori din industrie spun că impulsul a fost dat de administrația Trump, care a relaxat reglementările și i-a încurajat pe liderii din marele business să exploreze fuziuni pe care, în alte condiții, poate le-ar fi evitat.

„Vedem la clienții corporativi o disponibilitate mai mare de a-și asuma riscuri de reglementare pentru tranzacții strategice. Există percepția că autoritățile de reglementare sunt dispuse să aibă un dialog constructiv”, a spus și Andrew Nussbaum, copreședinte al comitetului executiv al firmei de avocatură Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Numărul tranzacțiilor de dimensiuni mici s-a redus. Probleme pentru fondurile de private-equity – cu greu fac exit-uri profitabile

Avalanșa de mega-tranzacții contrastează însă cu scăderea tranzacțiilor de dimensiuni mai mici, numărul total al acestora reducându-se cu 7% în acest an, la cel mai scăzut nivel din 2016.

Astfel, activitatea fondurilor de private equity a rămas în urma redresării generale, cu o creștere de puțin peste 25%, până la 889 de miliarde de dolari. Grupurile de buyout — cunoscute și drept sponsori financiari — se confruntă în continuare cu dificultăți în vânzarea activelor, deși au existat câteva tranzacții majore de delistare, mai arată FT.

Cea mai mare dintre acestea a fost achiziția de 55 de miliarde de dolari a producătorului de jocuri video Electronic Arts, condusă de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, cu sprijinul investitorului de private equity Silver Lake și al ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner.

„Narațiunea generală este că sponsorii nu sunt activi, dar au existat câteva tranzacții mari de tip take-private”, a declarat Anu Aiyengar, șefa globală a diviziei de advisory și M&A de la JPMorgan Chase.

