Furnizorii de servicii de criptoactive vor raporta veniturile către ANAF

Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată vineri de Guvern.

Prin această ordonanță, România transpune în legislația națională Directiva UE (DAC8, nr. 2023/2226), care reglementează tranzacțiile cu criptoactive.

DAC8 obligă furnizorii de servicii cu criptoactive (inclusiv platforme de tranzacţionare, brokeri, portofele digitale etc.) — denumiţi „servici‑providers”/„crypto‑asset service providers/operators” — să raporteze tranzacţiile clienţilor rezidenţi în UE către autorităţile fiscale

Raportarea acoperă o gamă largă de active: criptomonede, tokenuri, stablecoins, alte „crypto‑assets” folosite ca instrumente de plată sau investiţie.

Datele solicitate includ identificarea clientului (nume, adresă, tin / CNP/NIF, ţara de rezidenţă fiscală etc.) și detalii despre tranzacţii: tipul tranzacţiei, volum, număr de unități, valoare etc.

Obligația se aplică indiferent dacă furnizorul are sediul în UE sau în afara UE — dacă are utilizatori rezidenți în UE, trebuie să raporteze.

„Astfel, furnizorii de servicii de criptoactive din România vor avea obligația să transmită informații către ANAF, autoritățile fiscale putând astfel să identifice corect veniturile obținute prin aceste tranzacții. Adoptarea acestei măsuri asigură respectarea termenelor europene, reduce riscul de evaziune fiscală și previne posibile obligații asumate de România. La nivel internațional, standardele OCDE pentru schimbul automat de informații fiscale, incluzând Cadrul de Raportare privind Criptoactivele (CARF) și modificările aduse Standardului Comun de Raportare (SCR), stabilesc proceduri unitare de raportare și schimb de informații între jurisdicții, asigurând o cooperare fiscală eficientă și standardizată”, transmite Guvernul de la București.

Neimplementarea directivei europene în termenul stabilit ar putea expune România la sancțiuni „semnificative” din partea Comisiei Europene, cu penalități zilnice de până la 105.264 euro și o sumă forfetară minimă de 1,63 milioane euro, precizează Guvernul.

„După adoptarea ordonanței de urgență, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara măsuri pentru consolidarea capacității administrative: modernizarea infrastructurii IT, dezvoltarea formularelor de colectare a datelor și implementarea procedurilor de control pentru respectarea obligațiilor de raportare. Prin aceste măsuri, România se aliniază calendarului european de digitalizare și standardizare fiscală, evitând riscul excluderii din mecanismul comun de raportare și consolidând rolul său în cooperarea fiscală internațională”, se mai arată în comunicat.

