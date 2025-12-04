Furnizarea apei în Prahova se va relua progresiv, după ce analizele Direcției Sanitare vor confirma parametrii de calitate

Distribuţia apei către consumatorii din judeţul Prahova afectați de golirea barajului Paltinu se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, dar numai după confirmarea rezultatelor analizelor Direcției de Sănătate Județene, anunță joi seara Administraţia Naţională Apele Român. Instituția mai precizează: ”Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară apărută în mediul online este falsă”.

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Mediului, Diana Buzoianu, declaraseră inițial că reluarea furnizării apei va începe luni (la 10 zile de la sistarea alimentării), însă prim-ministrul a revenit joi, anunțând că este posibil ca acest lucru să se întâmple chiar mai devreme.

”În afară de aspectele care ţin de poziţionări politice, atunci când ai o situaţie de urgenţă, cum este cea pe care o avem în judeţul Prahova, în principal, prima obligaţie a tuturor celor responsabili este să rezolve problemele şi înţeleg că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile care lucrează în zonă, să poată beneficia de apă”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Viena, întrebat despre situaţia din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

Apele Române confirmă că furnizarea se va relua mai repede, fără a preciza o dată

”Administraţia Naţională Apele Române informează că procesul de reluare a alimentării cu apă în judeţul Prahova se desfăşoară în condiţii de siguranţă şi monitorizare permanentă. Ieri, la ora 15:30, a început alimentarea aducţiunii şi amorsarea sistemelor ESZ de la Staţia de Tratare Voila până la nodul hidraulic Movila Vulpii, din care sunt alimentaţi toţi operatorii din judeţ. Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă va fi atinsă în această seară, în jurul orei 20:00”, arată instituţia, joi seara, într-un comunicat de presă.

După finalizarea amorsării, Direcţia de Sănătate Publică Prahova va preleva probe de apă pentru analizarea parametrilor de calitate. Reintroducerea apei în reţelele Hidro Prahova va fi realizată numai după confirmarea că apa respectă toţi parametrii fiziologici şi bacteriologici.

Staţia de Tratare Voila a început de mmiercuri să primească apă brută prin conducta CHEMP3 ELSID, direcţionată către coada lacului de acumulare Voila. Procesul de tratare a apei a fost reluat, iar debitul transportat prin conductă către lacul de priză a crescut la 4 mc/s.

”Apele Române asigură volumul necesar de apă în parametri optimi şi monitorizează permanent turbiditatea. De asemenea, au fost identificate soluţii alternative pentru perioada imediat următoare: au fost create volume tampon cu turbiditate scăzută în BAC-ul de la Malul Vânat, pentru a sprijini reluarea alimentării. Distribuţia apei către consumatori se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară apărută în mediul online este falsă”, au precizat reprezentanţii Apele Române.

Conform acestora, Administraţia Naţională Apele Române ”participă activ” la şedinţele operative de la nivel judeţean şi susţine aplicarea soluţiilor imediate pentru normalizarea situaţiei. ”Instituţia sprijină toate demersurile ESZ Prahova pentru urgenta decolmatare a BAC-ului şi a conductei de aducţiune şi monitorizează continuu parametrii apei”, mai scrie în comunicat.

Peste 107.000 de oameni sunt afectaţi de lipsa apei potabile, dar şi instituţii, şcoli şi unităţi sanitare.

Prefectura Prahova: Apa va fi introdusă în rețea după ce probele vor confirma parametrii de calitate necesari

Prefectura Prahova a organizat joi o ședință cu toate instituţiile implicate în gestionarea crizei apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

„Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă ar urma să fie atinsă în această seară (joi – n.red.), în jurul orei 20.00. Imediat după acest moment, Direcţia de Sănătate Publică Prahova va preleva probe de apă pentru analizarea parametrilor de calitate. Rezultatele obţinute vor stabili dacă apa poate fi introdusă în reţelele Hidro Prahova. Acest proces este esenţial pentru reluarea furnizării apei în condiţii optime”, precizează Prefectura.

