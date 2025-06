Furnalul de la Liberty Galați repornește după o pauză de un an

Combinatul siderurgic Liberty Galați (fostul Sidex) a anunțat reluarea producției de oțel, la un an de la oprirea operațiunilor, odată cu pornirea Furnalului nr. 5 și reînceperea activității laminoarelor.



„La începutul săptămânii, am încărcat Furnalul nr. 5, iar astăzi (miercuri, 4 iunie, n.r.), la ora 8:00, s-a startat procesul de producție a fontei. Estimăm ca prima șarjă de fontă să o avem mâine, iar producția de oțel să înceapă în 3-4 zile după stabilizarea compoziției chimice a fontei. Săptămâna viitoare oțelul va ajunge la Turnare Continuă și ulterior la Laminoare, în vederea producției de tablă groasă, tablă zincată, tablă vopsită organic, țevi, rulouri etc. În primele două săptămâni estimăm o producție medie zilnică de 3.800 tone fontă, ceea ce reprezintă aproximativ 4.300 tone oțel, urmând ca ulterior să creștem treptat spre 5.500 tone de fontă/zi, echivalentul a 6.500 tone oțel, pentru a atinge pragul de rentabilitate. În paralel cu startarea producției, continuă procesul de negociere cu cei aproximativ 1.200 de creditori în vederea aprobării Planului de Restructurare, care urmează să fie omologat de Tribunalul Galați până pe 5 iulie“, se arată într-un comunicat în care e citat Remus Borza, președintele EuroInsol.



La rândul său, directorul general al Liberty Galați, Radu Ionescu, a menționat că planul de business include măsuri operaționale, comerciale și financiare, precum și o strategie energetică solidă, având în vedere că prețul energiei a fost principala provocare a companiilor siderurgice din România, care nu au beneficiat de subvenții, așa cum au avut cei mai mulți producători de oțel din Europa.



De asemenea, planul de măsuri al companiei are ca obiectiv major EBITDA pozitivă în următorii doi ani, creșterea portofoliului de comenzi în industriile strategice, precum apărare, infrastructură, construcții și industria navală, dar și îmbunătățirea costurilor de operare.



„De asemenea, compania Liberty Galați implementează o serie de inițiative cu scopul de a menține valoarea activelor din România, de a valorifica activele non-core, așa cum sunt imobiliarele, și de a identifica noi surse de finanțare“, a punctat, în context, Remus Borza.



Potrivit societății, în actualul context geopolitic, cererea de oțel începe să se stabilizeze, fiind susținută de măsurile comerciale ale Uniunii Europene (UE), sprijinul strategic și regimul CBAM. Astfel, se estimează că noile cote impuse de UE pentru restricționarea importurilor, precum și viitoarea reconstrucție a Ucrainei vor influența pozitiv cererea de oțel, inclusiv pentru produsele de calitate fabricate la Galați, iar concentrarea forului european pe industria de apărare și pe alte industrii-cheie va stimula cererea de oțel și prețul său pe termen mediu și lung.



Liberty Galați este cel mai mare producător de oțel integrat din România, cu o capacitate de producție de aproximativ 2.5 milioane de tone de oțel pe an, cu clienți din domeniul construcțiilor, naval, petrolier și gaze, precum și cel al producției de energie.

