Funcțiile AI de pe tabletele eurodeputaților, dezactivate din motive de securitate – trimit date în afara dispozitivelor

Parlamentul European a dezactivat funcțiile AI pe tabletele pe care le utilizează deputații, invocând motive de securitate, conform unui e-mail trimis luni către membrii Parlamentului European (MEP) și consultat de Euractiv.

E-mailul precizează că decizia de a bloca instrumentele de inteligență artificială- cum ar fi asistenții de scriere și asistenții virtuali – a fost luată pe baza recomandărilor echipelor de securitate cibernetică și de protecție a datelor cu caracter personal ale Parlamentului.

„Evaluările efectuate au demonstrat că unele dintre aceste funcții [AI] utilizează servicii cloud pentru a îndeplini sarcini ce ar putea fi gestionate local, trimițând datele în afara dispozitivului”, se arată în text, menționându-se că este în desfășurare o evaluare a funcțiilor în evoluție, pentru a înțelege „amploarea totală a datelor partajate cu furnizorii de servicii”.

„Până când acest lucru va fi clarificat complet, se consideră că este mai sigur ca astfel de funcții să rămână dezactivate”, se mai adaugă în mesaj.

Ce este vizat și ce rămâne activ

Conform e-mailului, au fost oprite doar „funcțiile AI integrate”, cum ar fi:

Asistenții de scriere și de rezumare;

Asistenții virtuali îmbunătățiți;

Rezumatele paginilor web.

În schimb, aplicațiile terțe și alte instrumente de uz cotidian par a nu fi afectate, în pofida faptului că un astfel de software ar putea încorpora, la rândul său, funcții AI.

Momentan, rămâne neclar dacă funcțiile AI din interiorul aplicațiilor (in-app) rămân accesibile sau au fost de asemenea blocate. Instituția nu a răspuns imediat întrebărilor Euractiv pe această temă.

Recomandări pentru dispozitivele personale

În e-mail, Direcția Generală pentru Informatică a Parlamentului a oferit mai multe recomandări privind modul în care parlamentarii ar trebui să gestioneze AI pe dispozitivele lor personale, device-uri asupra cărora instituția nu are același nivel de acces ca în cazul tabletelor oficiale:

Aplicarea unor măsuri similare de siguranță pe dispozitivele private.

Verificarea setărilor AI și dezactivarea funcțiilor inutile.

Limitarea permisiunilor aplicațiilor la setările strict necesare.

Evitarea expunerii e-mailurilor sau documentelor de serviciu la funcțiile AI.

Suveranitatea digitală și „Cloud Act”

Această măsură de securitate vine într-un moment în care Europa își pune tot mai multe întrebări cu privire la dependența sa de platformele tehnologice digitale din străinătate, în principal din SUA.

Un factor major de influență în aceste dezbateri îl reprezintă legile americane, precum Cloud Act, sub incidența cărora autoritățile din SUA pot accesa datele europenilor.

În ultimii ani, marii furnizori de cloud au răspuns preocupărilor legate de securitate și suveranitate prin măsuri de localizare, dând asigurări clienților din UE că datele lor sunt stocate pe servicii localizate în Uniune.

Cu toate acestea, anul trecut, Microsoft a fost nevoită să admită că nu poate garanta pe deplin siguranța datelor europenilor în fața monitorizării autorităților americane. Preocupări similare apar acum și în legătură cu inteligența artificială – o tehnologie „înfometată” de date, care îndeamnă utilizatorii să ofere acces detaliat la informații extrem de personale și chiar sensibile.

****